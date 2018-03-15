Новая разметка вводится на дорогах России с 1 июня. Фото: ИА PrimaMedia

Новая разметка вводится на дорогах России с 1 июня

Желтая и синяя линии на российских дорогах добавится к привычной белой

15 марта, PrimaMedia. Желтая и синяя разметка на российских дорогах добавится к привычной белой с 1 июня 2018 года. Соответствующий ГОСТ утвержден Росстандартом. На дорогах также появятся новые обозначения на асфальте, в частности стрелки в зонах поворотов, "вафельницы" на перекрестках, куда запрещен въезд во время заторов, а также знак станции зарядки электромобилей, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

Как пишет газета "Коммерсант", желтый цвет будет обозначать зоны, где запрещен обгон, а синим отметят полосы движения на перекрестках и парковочные места.

При этом в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) уточнили, что даже ГОСТ не гарантирует скорого появления разметки на дорогах. Все нововведения должны пройти несколько этапов согласования и будут наноситься при плановой замене покрытия.

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