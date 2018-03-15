Блогер Артем Кей хочет первым проголосовать на выборах. Для этого он полетит на Камчатку

Блогер Артем Кей хочет первым проголосовать на выборах. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Он впервые проголосовал в 2012 году — тогда ему было 18 лет

15 марта, PrimaMedia. Блогер Артем Кондратьев, известный под псевдонимом Артем Кей, решил полететь в Петропавловск‐Камчатский, чтобы первым проголосовать 18 марта на выборах президента РФ. В интервью "360" он рассказал, почему решился на такой шаг, и как он относится к людям, которые не хотят голосовать, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеканал "360".

Блогер впервые проголосовал в 2012 году — тогда ему было 18 лет. В этот раз он решил отнестись к выборам особенно ответственно. Артем уже взял открепительное удостоверение, чтобы проголосовать в другом городе.

Отношение к выборам у блогера поменялось с возрастом. По словам Артема, в школе он не видел смысла в голосовании, но постепенно его мнение изменилось. Сейчас он считает, что не стоит жаловаться на жизнь, сидя на диване: лучше пойти на выборы, потому что твой голос может что-то изменить.

"Я понял: можно сидеть на диване, можно говорить, как все плохо в стране, как все ужасно. Но лучше быть активным гражданином и как-то пытаться повлиять на ситуацию, если тебе что-то не нравится, чем просто сидеть. Вот так я пришел к тому, что стоит голосовать, а не просто сидеть и не ходить никуда", сказал — Артем Кондратьев.

По его мнению, бойкотируют выборы обычно люди, которые все время жалуются на "плохую жизнь".