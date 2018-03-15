Минобороны отобрало 50 вариантов названий для новых вооружений

Голосование завершится 16 марта, за текущими результатами можно следить на сайте военного ведомства

15 марта, PrimaMedia. На сайте Министерства обороны России начался финальный этап голосования по выбору названий для нескольких видов новейших российских стратегических вооружений. Всего в военное ведомство от интернет-пользователей поступило свыше 245 тысяч предложений с названиями, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

К финалу были отобраны по 50 самых популярных наименований для трех образцов вооружений — боевых лазерных комплексов, крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой и подводных беспилотников межконтинентальной дальности с аналогичной установкой.

Голосование завершится 16 марта, за текущими результатами можно следить на сайте военного ведомства.