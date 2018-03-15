Apple определила даты новой презентации

В рамках мероприятия будут представлены новые версии операционных систем

15 марта, PrimaMedia. Корпорация Apple объявила дату ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2018. Мероприятие пройдет с 4 по 8 июня 2018 года в Сан-Хосе в McEnery Convention Center в штате Калифорния, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

Зал может вместить более 6 тысяч человек. Среди гостей презентации ожидаются тысячи разработчиков Apple со всего мира. Регистрация участников завершится 22 марта.

По прогнозам специалистов, в рамках мероприятия будут представлены новые версии операционных систем macOS, iOS, watchOS и tvOS, а также ряд новых гаджетов корпорации.

К финалу были отобраны по 50 самых популярных наименований для трех образцов вооружений — боевых лазерных комплексов, крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой и подводных беспилотников межконтинентальной дальности с аналогичной установкой.