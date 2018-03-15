Сбербанк расскажет приморцам о низких ставках по ипотеке на ярмарке недвижимости

15 марта, PrimaMedia. Жители Владивостока 17 марта смогут узнать всю информацию о том, где и как приобрести жилье по привлекательным условиям. Участие в ярмарке примут ведущие застройщики Приморского края. У многих из них сейчас можно приобрести жилье, взяв ипотеку от Сбербанка по рекордно низкой ставке от 6% годовых, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.
В одном месте жители города смогут выбрать понравившуюся квартиру, оформить заявку на жилищный кредит и получить консультацию по налоговым вычетам и другим льготам.
На мероприятии строительные компании представят свои проекты жилых комплексов, также все желающие смогут узнать, где в городе можно приобрести готовое жилье на первичном рынке. Сотрудники Сбербанка проконсультируют клиентов по вопросам ипотечного кредитования.
"Как показывает практика, на таких мероприятиях люди часто и принимают окончательное решение приобрести жилье. И это понятно, ведь ярмарка недвижимости — отличная возможность для жителей Владивостока пообщаться в один день с застройщиками и экспертами банка", — рассказала начальник сектора по работе с партнерами жилищного кредитования Приморского отделения ПАО Сбербанк Наталья Шестак.
Мероприятие будет проходить во Владивостоке в холле кинотеатра "Иллюзион" в ТЦ "Черемушки" 17 марта с 11.00 до 17.00.
Список застройщиков, которые примут участие в ярмарке недвижимости:
— Гипермакет новостроек "Порт-Н";
— ООО "Новостроев" (ЖК "Невельской");
— ООО "Восточный ЛУЧ" (ЖК "Зеленый угол");
— ООО Жилкапинвест (ЖК "Фрегат", ЖК "Фрегат 2");
— ООО "Новый дом" (ЖК "Современник", ЖК "Изумрудный");
— "ИСК Система" (ЖК "Высота");
— ООО "Ренессанс Актив" (ЖК "Академический");
—ООО "Компания Турмалин-ДВ" (клубный дом "Небесный", ЖК "Светлогорье");
— ООО "РЕГИОН-П" (ЖК "Варяг-центр");
— ГК Эталон ЛенСпецСму (ЖК г. Москвы и г. Санкт-Петербурга);
— ООО "Тим-Групп Трейдинг" (ЖК "Седанка Спрингс");
— ООО "Зима Южная" (ЖК "Надеждинское полесье");
— ООО "ПРИМДОМОСТРОЙ" -ДНТ (коттеджный поселок "Наследник");
— ООО "Строительный канцлер" (коттеджный поселок "Березовая роща");
— ООО ИК "Восточные ворота" (г. Владивосток, Черняховского, 3; г. Находка, пр-т Северный, 23).
Подробнее об ипотечных программах можно узнать на сайте Сбербанка www.sberbank.ru.