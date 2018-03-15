Более 350 единиц техники Примавтодора ведут очистку краевых трасс от снега. Фото: пресс-служба АПК

Более 350 единиц техники Примавтодора ведут очистку краевых трасс от снега

В настоящее время проезд есть ко всем населенным пунктам

15 марта, PrimaMedia. Расчистку краевых дорог от снега ведут в Приморье более 350 единиц техники Примавтодора. Специалисты предприятия сообщают, что в настоящее время проезд есть ко всем населенным пунктам, открыты проезды по всем перевалам, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

"С момента начала выпадения осадков на дороги вышла снегоуборочная техника: трактора-щетки, комбинированные дорожные машины, на перевалы направлены грейдеры и тяжелая техника для возможного оказания помощи автомобилистам. У филиалов заготовлено необходимое для оперативной очистки количество пескосолевой смеси и реагентов", – уточнили в Примавтодоре.

Отметим, что в Приморье осадки начались накануне ночью. Наибольшее количество снега выпало в центральных и южных районах края.

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