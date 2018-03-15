Глава "Роснефти" Игорь Сечин сегодня прибывает в Приморье

Игорь Сечин. Фото: Официальный сайт президента РФ

В программе визита государственного топ-менеджера посещение судостоительного комплекса "Звезда" в Большом Камне

15 марта, PrimaMedia. Глава госкорпорации "Роснефть" Игорь Сечин прибывает в Приморский край с рабочим визитом в четверг, 15 марта. В ходе визита исполнительный директор компании намерен посетить строящийся судостроительный комплекс "Звезда" в Большом Камне и осмотреть строительство жилья для рабочих, а также производственные объекты судоверфи, сообщает ИА PrimaMedia.

После инспекции инфраструктуры комплекса планируется проведение рабочего совещания с руководством предприятия.

Игорь Сечин — государственный деятель РФ, главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании "Роснефть". Ранее заместитель руководителя администрации Президента России (1999—2008, с 2004 года также помощник Президента России), заместитель председателя правительства Российской Федерации (2008—2012).

Судостроительный комплекс "Звезда" (ООО "ССК "Звезда") — строящееся российское предприятие крупнотоннажного судостроения, расположенное в городе Большой Камень Приморского края. Проект реализуется консорциумом АО "Роснефтегаз", ПАО "НК "Роснефть" и АО "Газпромбанк". Базой для новой верфи стал Дальневосточный завод (ДВЗ) "Звезда".