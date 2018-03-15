За три года в Приморье поймали 1837 бездомных собак и кошек, истребили - 653

Собачки. Фото: Вероника Рыбальченко, ИА MagadanMedia

Муниципальные образования планируют освободить от обязанности ловить бездомных собак

15 марта, PrimaMedia. Практика показала, что закон об отлове безнадзорных животных в Приморье работает неэффективно. Исполнители контрактов появились только в десяти муниципалитетах из 35. Вместо 11,5 тысяч животных за три года в крае отловили только 1,8 тысячи собак и кошек. Депутаты приняли решение обратиться к главе региона с просьбой признать закон утратившим силу и вернуть соответствующие полномочия региональной власти, сообщает ИА PrimaMedia.

На очередном заседании комитета ЗСПК по продовольственной политике и природопользованию депутатам представили информацию о мониторинге правоприменения закона "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Приморского края по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных".

Как сообщила главный консультант отдела мониторинга законодательства и правоприменительной практики правового управления ЗСПК Александра Карцева государственные полномочия в области отлова безнадзорных животных муниципалитетами не осуществляются.

За три года жизни закона в той или иной степени его смогли исполнить только 10 муниципальных образований (Уссурийск, Большой Камень, Спасск-Дальний, Лесозаводск, Михайловский, Пожарский, Кировский, Спасский, Хасанский и Дальнереченский районы). В 2015 году исполнители контрактов нашлись в девяти муниципалитетах, в 2016 – в четырех районах, в 2017 – в пяти. Стоит отметить, что во Владивостоке, Находке и Артеме на контракты так не было подано ни одной заявки.

Как сказано в информации правового управления, в некоторых муниципалитетах было уничтожено 100% всех отловленных животных. В то время как расчетная цифра животных, подлежащих эвтаназии – 30%. Все пойманные собаки были утилизированы в Большом Камне, Лесозаводске, Дальнереченском, Михайловском, Спасском и Кировском районах. В Хасанском районе из 102 пойманных животных 94 было утилизировано, 8 – передано владельцам.

Наибольший процент возврата владельцам отмечен в Уссурийске. Так, в 2016 году там из 573 пойманных животных 515 были возвращены владельцам, 58 – уничтожены.

Всего за три года с 2015 по 2017 год в Приморье было отловлено 1837 безнадзорных животных, 653 из них утилизированы, 836 возвращены владельцам, 348 животных остались в питомниках. Согласно законодательству, исполнитель обязан кормить, лечить и содержать пойманных животных в течение полугода. Стоит отметить, что согласно краевому закону, ежегодно по всему Приморью положено отлавливать 3857 безнадзорных животных из расчета 2 головы на 1000 жителей. Таким образом, за три года в крае должны были выловить и обезвредить более 11,5 тысяч животных. Однако из 188 объявленных муниципалитетами Приморья контрактов на 179 так и не поступило ни одной заявки от исполнителей.

"В качестве основных причин такой ситуации можно выделить: недостаточность финансового обеспечения переданных полномочий; необходимость содержать безнадзорных животных в течение шестимесячного срока и неурегулированность вопроса о дальнейшей судьбе этих животных; отсутствие в муниципальных образованиях края хозяйствующих субъектов, которые бы отвечали требованиям постановления администрации Приморского края № 404", — резюмировала Александра Карцева.

Комментируя полученную информацию, председатель комитета ЗСПК по продовольственной политике и природопользованию Евгений Зотов подчеркнул, что согласно решению Верховного суда только через шесть месяцев, животные должны перейти в собственность муниципалитета. Что потом делать местной администрации с безнадзорными собаками и кошками, как, где и на что их содержать – ни федеральное законодательство, ни Верховный суд не разъясняют.

"Сам по себе закон не плохой на самом деле. Он рождался несколько лет в таких муках, ветслужба активно помогала в его разработке. Да, где-то муниципалы не дорабатывают, но тот порядок цифр, который предлагается на содержание животного на полугодие, оставляет желать лучшего. Мало того – не все животные больные и подлежат эвтаназии. И после шести месяцев их дальше нужно где-то содержать и все по этому поводу переживают. Попросту главы говорят: а что мне потом с этими собаками делать после шести месяцев? Поэтому сегодня созрело решение, что полномочия нужно забирать назад", — прокомментировал Евгений Зотов.

Он добавил, что принято решение о подготовке обращения к врио губернатора Андрею Тарасенко о признании утратившим силу закона Приморского края о безнадзорных животных, возвращении государственных полномочий от муниципалитетов в регион и решении вопроса об учреждении краевого учреждения для проведения этих мероприятий.

В завершении обсуждения вопроса руководитель ветеринарной инспекции Приморского края Дмитрий Кузин предложил собравшимся обратиться к опыту Якутии. Он отметил, что в республике действует такой же закон, как и в Приморском крае.

"Там в 2014 году была трагедия – от нападения собак погибли дети. Люди помнят ту ситуацию и не хотят ее повторения, чувствуют свою ответственность. А второй момент – там сразу выделили 68 миллионов муниципальным образованиям на создание соответствующих организаций для исполнения закона. И третье: они внесли в свой административный кодекс статью и определили штрафные санкции за неисполнение этих полномочий", — прокомментировал Дмитрий Кузин.

Депутаты приняли информацию к сведению и решили подготовить обращение к главе региона с изложением ситуации с правоприменением проблемного закона.