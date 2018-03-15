Надо вставать на сторону людей - Виктор Пинский

Депутат Госдумы РФ от Приморья Виктор Пинский. Фото: пресс-служба ФППК

Региональная неделя депутата Госдумы началась с приема граждан

15 марта, PrimaMedia. Невыплата зарплаты, долгострой, нарушения в обеспечении квартирами молодых семей, отказ в жилищной субсидии военнослужащему, эти и другие вопросы разбирались на приеме граждан, который провел первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе Виктор Пинский, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФППК.

На прием помимо заявителей были приглашены представители органов власти, бизнеса, профильных ведомств и служб, — все те, от кого зависит скорость решения проблем людей. Не помешала даже географическая удаленность территорий.

Так, замглавы администрации Тернейского муниципального района Елена Куражник отчитывалась перед депутатом о порядке формирования списка участников муниципальной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей Тернейского района" при помощи видеосвязи — по скайпу. По этому поводу к Пинскому обратилась жительница поселка Пластун, заведующая местным детским садом Наталья Ходова. Вот уже пять лет она обивает пороги местной администрации в попытках понять, как попасть в муниципальную программу. Еще немного, и вопрос будет не актуальным — супруги Ходовы перешагнут возрастные рамки молодой семьи.

Депутат Госдумы направил запрос в краевую прокуратуру, чтобы проверить, как реализуется муниципальная программа и соблюдаются права ее потенциальных участников в Тернейском районе.

"Приморье сегодня как никогда нуждается в сохранении человеческого капитала. Разрабатываются краевые, муниципальные программы для привлечения в районы края педагогов, медиков, других специалистов. Руководители на местах должны разбираться, что и как нужно делать, чтобы помочь людям. В Тернейском районе, как я увидел, и сами чиновники не могут разобраться, как формируется очередь", — сказал Виктор Пинский.

Жилищный вопрос привел на прием к депутату Госдумы и Анастасию Горицкову. Она представляла интересы дольщиков многоквартирного жилого дома на проспекте Красного Знамени, 158а, во Владивостоке. Люди измучены многолетним затягиванием сроков его сдачи.

Предыдущая компания-застройщик обещала участникам долевого строительства вручить ключи от квартир в третьем квартале 2014 года, но не выполнила своих обязательств и ушла с объекта на этапе возведения 14-го этажа. Достраивать комплекс взялась инвестиционно-строительная компания "Аркада". Она стала генподрядчиком и действительно выполнила большой объем работ, достроила еще 10 этажей, но обещанной сдачи объекта в четвертом квартале 2016 года так и не произошло. Сроки неоднократно переносились, и сегодня речь идет уже о декабре 2018 года, но дольщики устали верить обещаниям.

"Чтобы купить квартиру в ЖК "Босфор", я еще в 2013 году взяла ипотеку. Прошло четыре года, я исправно плачу кредит за несуществующую жилплощадь и параллельно оплачиваю аренду съемной квартиры. Поскольку дом не достроен, я не могу погасить ипотеку за счет материнского капитала, не могу получить положенный по закону налоговый вычет. Пачка документов, с которой я обошла все мыслимые и немыслимые инстанции, скоро будет неподъемной. Я не юрист, но уже могу сама давать консультации таким же пострадавшим покупателям квартир в долгостроях. Помогите добиться справедливости", — обратилась к Виктору Пинскому Анастасия Горицкова.

В "Аркаде" говорят, что к концу текущего года дом достроят, появится внутренняя отделка, но признают, что к сетям коммуникации он подключен не будет, на это нет средств. По словам представителя генподрядчика, компания и так вложила в строительство 265 млн рублей собственных денег и изыскать требующиеся для подключения 74 млн рублей не в состоянии. "Аркада" видит решение проблемы в отсрочке платежей за подключение к сетям после сдачи объекта в эксплуатацию. Поставщиков услуг такой вариант не устраивает. Дольщики тем временем требуют от "Аркады" исполнения данных ранее обещаний.

"Встаньте на сторону людей и взгляните на проблему их глазами. Уверен, решение найдется, — призвал генподрядчика депутат. — Если компания намерена работать и дальше, то должна понимать, что репутация в строительной отрасли дороже любых денег".

Виктор Пинский предложил собраться за столом переговоров представителям "Аркады", краевой власти, энергетиков, городского водоканала и общими усилиями решить вопрос.

"Депутаты Госдумы многое сделали для того, чтобы защитить права будущих участников долевого строительства, но мы не оставим без помощи и тех, кто страдает уже сегодня и, заплатив огромные деньги, не может получить положенное по закону жилье", — сказал депутат.

Проблема, с которой к Виктору Пинскому пришел бывший работник ООО "ДВУЭС" Максим Максимов, также связана со строительной отраслью. Только теперь в депутатской поддержке и защите нуждаются сами строители — 800 работников этого предприятия. Вместе с заявителем на прием пришли пять человек, еще два десятка коллег ждали на улице. В поисках справедливости люди приехали из Большого Камня, Фокино, Партизанска.

Компания, в которой они трудились, выполняла подрядные работы на территории ССК "Звезда" и не в полном объеме выплатила людям заработную плату. Своих денег не могут добиться даже те две сотни работников, что обращались в суд и имеют на руках исполнительные листы с четко обозначенными суммами.

"По итогам работы за три месяца, с сентября по ноябрь прошлого года, мне должны были заплатить 195 тысяч рублей, но выплатили только 170 тысяч рублей. Сумму в 25 тысяч рублей мне "простили". У коллег ситуации похожие, кому-то не доплатили 40 тысяч рублей, кому-то 60, а то и 70 тысяч рублей. Работодатель игнорирует судебные решения и открыто заявляет, что выплат больше не будет. Как бороться с этим произволом?" — спрашивает Максим Максимов.

Еще хуже ситуация у тех, кто не стал судиться с предприятием осенью-зимой 2017 года, а терпеливо ждал обещанной зарплаты. Придя за справками НДФЛ в январе, чтобы, наконец, обратиться в суд, люди увидели в них совсем другие цифры — задним числом суммы вдруг изрядно уменьшились.

"Мне вообще сказали, что я не работала в ноябре, поэтому и зарплата за этот месяц мне не положена", — возмущенно рассказывает коллега Максимова.

"Почему вы не создали профсоюз? Это могло изменить ситуацию, и работодатель не вел бы себя столь откровенно нагло. К решению проблемы давно подключились бы профсоюзные юристы, Федерация профсоюзов Приморского края, и, думаю, дело не зашло бы так далеко", — сказал Пинский.

Приглашенный на прием представитель Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю рассказал, что 20 января в отношении компании начата процедура банкротства. Невыплаченная заработная плата подлежит взысканию в первую очередь. И хотя счета компании пустые, есть имущество, на которое уже наложен арест. После его реализации людям вернут заработанное в полном объеме.