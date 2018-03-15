Компания Lotte намерена организовать еще одну круизную линию между Кореей и Приморьем. Фото: ИА PrimaMedia

Компания Lotte намерена организовать еще одну круизную линию между Кореей и Приморьем

Был подписан план совместных мероприятий по сотрудничеству региона и провинции Кангвон

15 марта, PrimaMedia. Компания Lotte намерена организовать еще одну круизную линию между Приморским краем и Республикой Корея. План совместных мероприятий по сотрудничеству между Приморьем и провинцией Кангвон на 2018 год подписали сегодня, 15 марта, директор департамента международного сотрудничества Алексей Старичков и начальник отдела Японии, Европы и Америки департамента глобального бизнеса, инвестиций и торговли администрации провинции Кангвон Ким Кенг Хо, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

На встрече стороны обсудили план совместной работы на предстоящий год. Алексей Старичков отметил, что провинция Кангвон – давний надежный партнер Приморского края. Сейчас, после Олимпийских игр в Пхёнчхане, провинция Кангвон стала брендом, известным на весь мир. Тысячи туристов и болельщиков из Приморья посетили Олимпийские игры и были рады встретить теплый прием. Новая история провинции Кангвон позволяет развивать и укреплять туристические связи с Приморьем.

Алексей Старичков добавил, что в 2016 году Приморье посетили 50 тысяч туристов из Республики Корея, а в 2017 году – уже 100 тысяч. В прошлом году успешно работал чартерный рейс по маршруту Янгянг – Владивосток, и директор департамента международного сотрудничества выразил надежду, что в этом году этот рейс продолжит работу.

"Кроме того, в прошлом году была открыта круизная линия между Приморьем и Республикой Корея. В этом году ведется работа еще над одной круизной линией, которую намерена организовать компания Lotte", – обозначил Алексей Старичков.

Ким Кёнг Хо отметил, что представители провинции Кангвон активно принимают участие в крупных мероприятиях, проходящих в Приморье. В частности, делегация принимает участие в выставке "Дальагро". Продовольствие", которая открылась в четверг, 15 марта, в кампусе ДВФУ на острове Русский.

Алексей Старичков подчеркнул, что сегодня в Приморье продается большое количество корейских товаров, также приморская продукция представлена в Корее.

"Мы заинтересованы в том, чтобы приморская продукция продавалась за пределами края как можно больше. Нашим производителям есть, что предложить. Давайте усиливать наше сотрудничество в этом направлении", – обратился к корейским коллегам Алексей Старичков.

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