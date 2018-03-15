Тоннель в сугробах. Фото: Ольга Кишаковская, ИА PrimaMedia

Стало известно, зачем нужен тоннель в сугробах на площади Владивостока

И почему снегоплавильные установки все еще не в строю

15 марта, PrimaMedia. Трактор роет трехметровый проход в сугробах, складированных на центральной площади Владивостока. Как пояснили ИА PrimaMedia в пресс-службе мэрии, технологический разрыв необходим для организации подъезда грузового транспорта и оттока талой воды в систему ливневой канализации.

"Сейчас формируются дополнительные подъезды для грузового транспорта, чтобы было удобнее вывозить снег с площади. К тому же под влиянием плюсовых температур снег тает. А на площади есть система ливневой канализации, к которой необходимо организовать свободный доступ – чтобы туда уходила талая вода", — пояснили в пресс-службе городской администрации.

В настоящее время на площадь снег не завозят, а наоборот, освобождают центр города от сугробов.

Снег с площади преимущественно в ночные часы вывозят на площадку временного складирования у физкультурно-оздоровительного комплекса в Снеговой пади. А там он и будет лежать, пока не растает.

Кроме того, грейдерами и бульдозерами удалось разровнять площадку для складирования на Выселковой, потому сейчас снег вывозят и туда.

Что касается снегоплавильных установок, то они пока находятся на диагностике и вопрос их использования будет урегулирован позже.

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