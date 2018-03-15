ВЦИОМ: 85 % россиян чувствуют себя счастливыми

На данный момент доля несчастных россиян достигает 13 %

15 марта, PrimaMedia. Доля россиян, считающих себя счастливыми, выросла почти в два раза с 1990 года. Об этом сообщили эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения. передает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Федерал Пресс".

Социологи отмечают, что в 1990 году счастливых россиян насчитывалось лишь 44 %, а 27 % респондентов называли себя несчастными. Однако уже в 2010 году о том, что счастливы, говорили 83 % опрошенных, а в 2017 году их процент вырос до 85-и, пишет Коммерсантъ.

Как сообщает глава ВЦИОМ Валерий Федеров, на данный момент доля несчастных россиян достигает 13 %. В то же время, самый высокий процент по данному показателю наблюдался в 1992 году – тогда 37 % респондентов называли себя несчастными.