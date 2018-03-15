Общество. 17:45

Двоих участников Олимпиады-2018 пожизненно дисквалифицировали из-за домогательств

Девушки обратились в полицию с требованием провести расследование

15 марта, PrimaMedia. Двоих участников зимних Олимпийских игр 2018 года, которые прошли в Пхенчхане, фристайлистов из Южной Кореи Чхве Джэу и Ким Джихен пожизненно дисквалифицировали за сексуальные домогательства к партнершам по команде, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Федерал Пресс".

Как пишет Р-Спорт со ссылкой на Reuters, спортсменов дисквалифицировали 12 марта. По словам пострадавших, они подверглись сексуальным домогательствам на этапе Кубка мира в Японии. Девушки обратились в полицию с требованием провести расследование.

Напомним, что Чхве Джэу во время Олимпийских игр дошел до финала в могуле, но не смог завершить свою вторую попытку. Ким Джихен завершил борьбу в квалификации.

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