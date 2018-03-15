Рекордные 11,5%. Сбербанк снижает ставки по потребительским кредитам

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В чем здесь секрет и что с этим делать – в нашем материале

15 марта, PrimaMedia. 11,5% годовых – именно до такого минимального предела Сбербанк снизил ставку по потребительским кредитам от 250 тысяч рублей в рамках своей весенней акции. Как признаются в самом банке, это – самая низкая ставка, которую Сбербанк когда-либо предлагал своим клиентам. Изучим предложение вместе, а заодно – вспомним основные правила грамотного и ответственного заемщика, чтобы финансовый продукт приносил только пользу и выгоду.

Никаких секретов

Итак, весенняя акция распространяется на продукты "Потребительский кредит без обеспечения" и "Потребительский кредит под поручительство". Минимальная ставка в рамках акции – 11,5% и распространяется на оба продукта, сумма кредита – от 250 тысяч рублей, срок погашения – от 3 месяцев до 5 лет.

Подать заявку можно уже сейчас, в том числе и с помощью онлайн-сервисов банка, тем более что акция продлится до 30 апреля этого года. Напомним также, что в Сбербанке в принципе отсутствуют какие-либо комиссии по кредитам.

Также на размер итоговой ставки никак не влияет ваше согласие или несогласие воспользоваться предложением по страхованию жизни – это дело добровольное.

Считаем время, считаем деньги

Вооружившись базовыми вводными, пройдемся по основным моментам, которые обязательно нужно иметь в виду заемщику (даже если его ставка – рекордные 11,5%!).

Очевидно, что мы – то есть ответственные заемщики – берем кредит, чтобы сэкономить самое ценное – наше время. Иными словами, кредитный продукт позволяет не копить на нужную вещь или дело, а осуществить свои планы уже сейчас, застраховавшись от почти неизбежного повышения цен или форс-мажоров.

Собственно, за это мы платим проценты по кредиту, причем итоговая сумма переплаты зависит от срока его погашения: дольше срок – больше сумма. Но при этом большой срок погашения, разумеется, означает и меньшую сумму ежемесячного платежа.

Немного посчитаем:

Сумма кредита – 250 тысяч рублей, ставка – 11,5%. Берем на 1 год (12 месяцев).

Ежемесячный платеж составит 22 154 рубля, и общая переплата — 15 845 рублей.

Если брать ту же сумму, но уже на 2 года (24 месяца), картина уже другая: платеж – 11 710 рублей (то есть почти в два раза меньше), а переплата – 31 042 рубля.

То есть и в небольшом, и в длинном сроках погашения кредита есть свои плюсы и свои минусы.

Разумная треть

Определить, какая сумма ежемесячного платежа будет для вас приемлема, достаточно просто. Лайфхак простой: эта сумма должна укладываться в треть вашего ежемесячного бюджета. То есть если ваш доход стремиться к 70 тысячам рублей, то смело можно брать те самые 250 тысяч на год. Если же пока вы зарабатываете вдвое меньше, разумнее гасить кредит на ту же сумму в течение уже 2 лет.

Между прочим, именно такой подход оказывает очень положительное влияние и на сотрудников банка – при определении итоговой ставки для вашего кредита.

Словом, цепочка такая: разумный подход – больше доверия – ниже ставка.

Репутация – те же деньги

Доверие к вам как к заемщику основывается и на вашей кредитной истории. Поэтому правило здесь одно: берегите ее, что называется, смолоду!

Ведь банк проверяет нашу надежность по единой базе российских Бюро кредитных историй. Там находятся все данные о наших кредитах — о датах платежей, суммах, просрочках и т.п.

И поэтому даже мелкие кредиты лучше всегда погашать вовремя: не исключено, что рано или поздно вы придете в банк и за крупной суммой — ипотекой или автокредитом – и очень обидно будет получить отказ из-за какой-то "мелочи" в прошлом.

Хорошая же история – это еще и возможность получить льготные условия по различным кредитным продуктам.

Форс-мажор, "соломка" и приятные неожиданности

Для сохранения кредитной истории в чистоте, не лишне будет и предпринимать ряд простых мер. Например, иметь денежный НЗ, который позволит вам погасить 2-3 ежемесячных выплаты по кредиту, если текущий источник доходов вдруг даст сбой (потеряете работу, например). За те же 2-3 месяца новую работу вы обязательно найдете, а нервы и кредитная история будут в полном порядке.

Если же все-таки случилось так, что платить по кредиту нет никакой возможности, нужно сразу предупредить об этом банк, объяснить ситуацию и договориться о том, как еерешить — например, реструктурировать или рефинансировать кредит.

Ведь банк заинтересован в урегулировании ситуации не меньше, чем клиент.

Впрочем, бывают форс-мажоры и в вашу пользу — например, получили крупную премию. Эти средства, естественно, можно потратить на досрочное погашение кредита. В том числе – и частично, уменьшив "тело" кредита. В таком случае банк пересчитает ежемесячный платеж, и он станет существеннее меньше, в другом случае – банк сократит срок выплаты кредита при прежнем размере платежа.