Спорт. 18:05
ФК "Луч-Энергия" оштрафовали на 100 тысяч рублей после матча с "Оренбургом". Фото: ИА PrimaMedia

Луч заплатит огромный штраф за поведение болельщиков во Владивостоке

Первый домашний матч года, несмотря на победу, запомнится негативным результатом

15 марта, PrimaMedia. ФК "Луч-Энергия" из Владивостока в общей сложности был оштрафован на 100 тысяч рублей после матча 27-тура первенства ФНЛ против "Оренбурга", в том числе и за поведение болельщиков на стадионе во время матча. Такое решение было принято на очередном заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС в Доме футбола, которое накануне состоялось в Москве, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт РФС.

За демонстрацию несогласованных баннеров на стадионе ФК "Луч-Энергия" оштрафовали на 20 тысяч рублей.

"За скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать ФК "Луч-Энергия" на 10 тысяч рублей, за необеспечение безопасности на стадионе и массовое появление на поле посторонних лиц – оштрафовать ФК "Луч-Энергия" на 50 тысяч рублей", — говорится на сайте РФС.

Кроме этого Контрольно-дисциплинарный комитет РФС наказал клуб за иные нарушения регламента на 5 и 15 тысяч рублей.

ФК "Оренбург" был оштрафован на 35 тысяч рублей.

Напомним, что ФК "Луч-Энергия" в упорной борьбе переиграл во Владивостоке "Оренбург" в мачте 27-тура первенства ФНЛ 10 марта. Единственный мяч на 88-й минуте забил игрок хозяев поля Андрей Мязин, который и принес победу дальневосточникам.

В настоящий момент ФК "Луч-Энергия" отправился на выездной матч, 17 марта владивостокская команда проведет встречу в Тамбове.

Ранее клуб неоднократно подвергался штрафам за поведение болельщиков на стадионе "Динамо".

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