Робот Junior принес робототехникам ДВФУ "бронзу" открытого Чемпионата Азии. Фото: предоставлено пресс-службой ДВФУ

Финал соревнований прошел 12 марта в Сингапурском политехническом университете

15 марта, PrimaMedia. Команда робототехников Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Института проблем морских технологий Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИПМТ ДВО РАН) заняла третье место в открытом Чемпионате Азии по подводной робототехнике Singapore AUV Challenge. Финал соревнований прошел 12 марта в Сингапурском политехническом университете, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДВФУ.

За победу боролись команды из 10 стран — Бангладеш, Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, Пакистана, России, Сингапура, Таиланда и Шри-Ланки.

Сборная ДВФУ и ДВО РАН стала единственным представителем России на соревнованиях. В состав команды вошли студенты и аспиранты ДВФУ Максим Спорышев и Иван Чемезов (Инженерная школа), Андрей Махлярчук, Александра Жихарева и Никита Утин (Школа естественных наук), а также аспирант ИПМТ ДВО РАН Григорий Елисеенко.

В финале робот Junior успешно справился с двумя испытаниями из четырех и принес сборной ДВФУ и ДВО РАН "бронзу", уступив соперникам из Северо-Западного политехнического университета (Китай) и Национального института технологий Роуркела (Индия).

Без связи с человеком, используя машинное зрение, аппарат преодолел дистанцию в воде, прошел в ворота и нашел пингер (ультразвуковой подводный маяк).

"К азиатскому чемпионату мы оборудовали аппарат новым компьютерным зрением и дополнительными системами навигации, — поделился капитан сборной Максим Спорышев. — У нас великолепная команда разработчиков и в планах на будущее — создание принципиально нового робота, который точно удивит соперников и не оставит им ни одного шанса на победу!"

По словам участников команды ДВФУ, обновленный аппарат будет готов к следующим соревнованиям — всемирному турниру RoboSub в США в августе 2018 года. Новый робот будет отличаться системой гидроакустики и другим подходом к машинному зрению — разработчики планируют использовать стереопару, которая послужит и для распознавания объектов, и для оптимизации работы системы навигации.