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Деревянные рыбки. Фото: ИА PrimaMedia
Большая Рыба

Экспертов-наблюдателей в «квотную» комиссию Росрыболовства ищут в Приморье

Регулятор отрасли заявил о намерении привлечь двух представителей региона – от администрации края и от общественного объединения рыбаков

15 марта, PrimaMedia. В администрацию Приморского края поступило письмо от Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство, ФАР), в котором регулятор отрасли заявил о намерении "привлечь" к работе комиссии по перезаключению квотных договоров, срок действия которых истекает в 2018 году. Об этом в ходе совещания, проведенного 14 марта во Владивостоке членом Совета Федерации Людмилой Талабаевой, сообщил заместитель директора краевого департамента рыбного хозяйства Валерий Корко. От ИА PrimaMedia отметим, инициатива об участии экспертов-наблюдателей от отраслевого сообщества нашла свое отражение в решении недавно прошедшего IV Съезда работников рыбохозяйственного комплекса РФ (Москва, 26 февраля).

На совещании 14 марта президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Георгий Мартынов напомнил о включение предложения об отраслевых наблюдателях в решение Съезда.

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— Мы доверяем Росрыболовству, но механизм работы комиссии – совершенно новый, непривычный. Мы не знаем, как он будет работать, какое место там займет человеческий фактор. Я убедил руководителя Росрыболовства Илью Шестакова, что в работе комиссии должны участвовать представители рыбацких регионов в качестве экспертов, — отметил президент АРПП.

По оценке замдиректора "рыбного" департамента края Валерия Корко, принимавшего участие в "квотной компании" 2008 года, условия подачи заявок на продление договоров о закреплении долей квот на ВБР 10 лет назад были лояльней к бизнесу.

В этом же году на подачу заявок (старт заявочной кампании – уже 1 апреля этого года) отведено всего 40 календарных дней, что не очень много.

Представитель краевой администрации также сообщил, что в АПК поступило письмо от главы Росрыболовства, в котором говорится о том, что к работе комиссии будут привлекаться представители регионов: один – от общественной организации, второй – от региональных органов государственной власти.

— Так что вопрос как бы решен, с одной стороны. Направить список кандидатур, впрочем, нам не предлагали. Мы намерены направить наши предложения по кандидатурам самостоятельно, — резюмировал Валерий Корко.

От ИА PrimaMedia напомним, что решением IV Съезда работников рыбохозяйственного комплекса страны Росрыболовству рекомендовано привлечь к участию в работе по определению долей квот и перезаключению договоров о закреплении долей квот на период 2019-2034 годов в качестве экспертов шесть делегатов Съезда: президента АРПП Георгия Мартынова, президента Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максима Козлова, председателя Союза рыбопромышленников и работодателей Камчатки Сергея Тимошенко, председателя правления Калининградского областного союза рыболовецких колхозов Олега Твердохлеба, президента Союза рыбопромышленников Запада Сергея Маслова и председателя правления Союза рыбопромышленников Севера Владимира Григорьева.

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Также отметим, что ходе пленарного заседания IV Съезда рыбаков с вопросом об отраслевых наблюдателях к вице-премьеру Аркадию Дворковичу, курирующему в правительстве в том числе и рыбохозяйственный комплекс Российской Федерации, обратился президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

"Что касается состава комиссии, то Илья Васильевич (Шестаков, руководитель Росрыболовства – ред.) это решит в рабочем порядке. Все нужные сообществу представители будут в комиссию включены", — ответил Дворкович.

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