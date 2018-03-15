Самолет, вернувшийся в Якутск из-за проишествия, вез золото и платину?. Фото: фото прислали в редакционную группу Whatsapp

Золото, платину и бриллианты рассыпал на взлетной полосе самолет в Якутске - СМИ

Воздушным потоком самолету, перевозившему драгоценности, сорвало левую створку грузового люка (ФОТО)

15 марта, PrimaMedia. Грузовой самолет АН-12 авиакомпании "Нимбус" днем 15 марта экстренно сел после вылета из Якутска после того, как воздушным потоком ему сорвало левую створку грузового люка. При этом часть груза — золото, платину и бриллианты — разбросало в окрестностях Якутска и по взлетно-посадочной полосе в аэропорту поселка Маган, сообщает ИА YakutiaMedia.

Как рассказали очевидцы происшествия, силовики оцепили территорию вокруг летного поля и никого не пускают внутрь. В аэропорту — усиленный контроль полиции.

Сообщается, что всего на борту самолета находилось золото на 21 млрд 600 млн рублей. На данный момент в аэропорту Якутска и окрестностях найдены 172 слитка, каждый такой брусок весит 20 кг.

Авиапроисшествие произошло днем 15 марта при взлете из аэропорта "Якутск". У грузового самолета АН-12 авиакомпании "Нимбус" воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка. Экипаж принял решение о посадке в аэропорту поселка Маган, расположенном в 12 км от Якутска. В данный момент проводится проверка причин инцидента.

В столичном аэропорту сообщили, что самолет к полету готовили техники, которые входят в состав экипажа этого судна. После того, как самолет перед вылетом был ими проверен, они заполнили карту-наряд на оперативно-техническое обслуживание воздушного судна. Согласно этому документу, самолет был исправен и подготовлен к полету.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Картина дня

Стало известно, зачем нужен тоннель в сугробах на площади Владивостока

17:45

Золото, платину и бриллианты рассыпал на взлетной полосе самолет в Якутске - СМИ

17:10

В бухте Владивостока затонул пирс, подлежавший ликвидации еще два года назад

08:00

Явку в Приморье поощрят дешевыми продуктами, айфонами и помощью психологов

07:10

Закрылся старейший во Владивостоке ресторан китайской кухни

14:55

Глава "Роснефти" Игорь Сечин сегодня прибывает в Приморье
Рекордные 11,5%. Сбербанк снижает ставки по потребительским кредитам
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia