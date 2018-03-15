Золото, платину и бриллианты рассыпал на взлетной полосе самолет в Якутске - СМИ

Самолет, вернувшийся в Якутск из-за проишествия, вез золото и платину?. Фото: фото прислали в редакционную группу Whatsapp

Воздушным потоком самолету, перевозившему драгоценности, сорвало левую створку грузового люка (ФОТО)

15 марта, PrimaMedia. Грузовой самолет АН-12 авиакомпании "Нимбус" днем 15 марта экстренно сел после вылета из Якутска после того, как воздушным потоком ему сорвало левую створку грузового люка. При этом часть груза — золото, платину и бриллианты — разбросало в окрестностях Якутска и по взлетно-посадочной полосе в аэропорту поселка Маган, сообщает ИА YakutiaMedia.

Как рассказали очевидцы происшествия, силовики оцепили территорию вокруг летного поля и никого не пускают внутрь. В аэропорту — усиленный контроль полиции.

Сообщается, что всего на борту самолета находилось золото на 21 млрд 600 млн рублей. На данный момент в аэропорту Якутска и окрестностях найдены 172 слитка, каждый такой брусок весит 20 кг.

Авиапроисшествие произошло днем 15 марта при взлете из аэропорта "Якутск". У грузового самолета АН-12 авиакомпании "Нимбус" воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка. Экипаж принял решение о посадке в аэропорту поселка Маган, расположенном в 12 км от Якутска. В данный момент проводится проверка причин инцидента.

В столичном аэропорту сообщили, что самолет к полету готовили техники, которые входят в состав экипажа этого судна. После того, как самолет перед вылетом был ими проверен, они заполнили карту-наряд на оперативно-техническое обслуживание воздушного судна. Согласно этому документу, самолет был исправен и подготовлен к полету.