Растет правосознание: во Владивостоке обсудили главные эффекты выборов президента РФ

Выборы. Фото: ИА PrimaMedia

Представители штабов кандидатов – о том, как им работалось в регионе (ФОТО)

15 марта, PrimaMedia. Особенность текущей кампании по выборам президента РФ не в том, какой будет явка, которая на президентских выборах и так показывает традиционно высокие результаты. А в том, что ощущается эффект в виде интереса граждан к самой процедуре, а также чистоте избирательного процесса. Рост гражданского правосознания эксперты зафискировалии во Владивостоке и поделились своими наблюдениями в ходе дебатов, организованных "Тихоокеанским дискуссионным клубом" при поддержке консалтингового центра Expert Group. В неформальной обстановке за чашкой кофе и кружкой других напитков представители штабов кандидатов, политологи, политические консультанты обсудили, чем же запомнилась эта кампания, а также узнали, "ну, а что же Титов". Проигнорировали возможность встретиться без галстуков с оппонентами только коммунисты и представители Явлинского, сообщает ИА PrimaMedia.

Региональное экспертное сообщество подвело промежуточные итоги прошедшей избирательной кампании по выборам президента РФ в Приморском крае. Неформальные дебаты "Неделя до выборов: чем запомнилась избирательная кампания?" прошли во Владивостоке и собрали за одним столом представителей штабов кандидатов в президенты, политтехнологов, журналистов, а также представителей разных общественно-политических взглядов.

Подробно о работе своего предвыборного штаба рассказали представители самовыдвиженца Владимира Путина, которые пришли на встречу целой группой. Доверенное кандидата Татьяна Курлеева отметила, что в рамках их работы с избирателями приезжают представители разных сфер, которые проводят встречи, консультации, семинары.

"Избирательная кампания — это не только соперничество между кандидатами, но и хорошая возможность пообщаться с разными людьми, поделиться взглядами и проблемами, что, собственно наш штаб и делал. Именно эти процедуры позволяют не только донести свою позицию, но и повысить интерес общественности к выборам, — отметила Курлеева.

Любопытным, по мнению участников мероприятия, оказалось выступление руководителя приморского штаба Бориса Титова ("Партия Роста"), предпринимателя Алексея Губарева, который рассказал о задачах, поставленных в рамках избирательной кампании. Политтехнологи прямо спрашивали политического начштаба, так а что же Титов? То есть, интересовались стратегией и прочими особенностями работы "титовцев", так как в регионе кампанию мало кто заметил. Губарев честно сказал, что пока опыта у "Партии Роста" немного – эти выборы только вторые. Принял критику аудитории, и за свою открытую и честную позицию получил расположение экспертов и участников встречи.

"Борис Титов – это стратегия роста. Проект, которому всего два года и который делает упор на экономику. "Партия Роста" существует всего несколько лет и работа только начинается. Партия сейчас нарабатывает опыт и политическую мускулатуру, — говорит Губарев. В Приморье партии удалось собрать необходимое количество подписей за кандидата, а также провести определенную работу с электоратом".

По его словам, после подведения итогов голосования будет проведена "работа над ошибками", в частности на какие направления нужно было сделать наибольший акцент. Вместе с тем, далеко не все присутствующие представители от партий смогли внятно обозначить свою позицию и рассказать какая работа велась в регионе.

Член штаба ЛДПР в который раз дал понять, что дела штаба остаются внутри него. При этом эксперты в рамках мероприятия отметили, что местной ячейке активистов Владимира Жириновского на самом деле есть что рассказать. К примеру, о работе с сотрудниками предприятия "Радиоприбор", обманутыми дольщиками или использовании новых медиа на выборах.

В регионе не оказалось представителей штаба Ксении Собчак ("Гражданская инициатива"), хотя его планировалось открыть. Следов присутствия кандидата в регионе также не было, за исключением баннеров с изображением Ксении Анатольевны. Но, несмотря на это выяснилось, что есть сторонники, при том, достаточно известные в региональной тусовке. Понятно о позициях и взглядах кандидата Собчак рассказал директор глянцевого журнала OFF, музыкант Павел Солеваров, который хорошо с ней знаком и работал по линии светских мероприятий. Интересно было узнать об этих выборах и мнение самого Солеварова, как яркого представителя либерально настроенной молодежи.

В рамках мероприятия эксперты обсудили и ключевые характеристики нынешней избирательной кампании. По словам политолога Павла Наливайко, сложно упрекнуть федеральный центр в том, что он не создал необходимые условия для работы кандидатам со своим электоратом.

"В итоговом бюллетене мы видим восемь фамилий, при этом только две из них были на выборах 2012 года. Административный ресурс работает над повышением явки, кампания проходит практически без скандалов, но только кандидаты этим не пользуются. Мы фиксируем череду ошибок как у Павла Грудинина, так и у Собчак, то есть у тех кандидатов, которые создали определённую интригу на этих выборах", — отметил эксперт.

Эксперты также отметили, что на уровне региона политические партии ведут себя достаточно пассивно. В первую очередь, это касается КПРФ.

"Сейчас КПРФ стоит на распутье. Если Грудинин получит хороший результат, то это будет означать необходимость смены руководства партии, в сторону той молодежи, которая обеспечивает результат", — говорит политконсультант Вячеслав Беляков.

В целом эксперты отметили, что представители некоторых штабов даже на подобном открытом мероприятии не воспользовались возможностью рассказать о своей работе.

"Мы пригласили представителей всех кандидатов, представители которых заметны в Приморье. Несмотря на то, что в регионе отсутствует штаб Собчак, есть ее сторонники, среди которых – публичные лица. Была интересна их позиция, и мы ее услышали. Искренне порадовали представители "Партии роста", "Единой России". КПРФ не воспользовались возможностью рассказать о себе и задать вопросы оппонентам, как и "Яблоко". Но считаю, что выборами политическая жизнь не ограничивается. Поэтому мы и впредь будем собираться в подобном формате для того, чтобы все политические акторы региона могли рассказать о своей деятельности и позициях, если они есть", — отметила модератор мероприятия, организатор "Тихоокеанского дискуссионного клуба", политический обозреватель Ольга Кишаковская.

Вместе с тем, абсолютно все участники дискуссии отметили, что меры, которые предпринимаются для повышения явки на выборы, это хороший тренд. По словам первого заместителя секретаря приморского отделения партии "Единая Россия" Игоря Хрущева, партия в рамках избирательной кампании предприняла беспрецедентные меры по повышению явки.

"Мы приняли для себя решение максимально повысить интерес общественности к выборам. Сегодня по всей стране реализуются проекты "Школьный референдум" и "Комфортная городская среда", которые призваны не только привлечь население на избирательные участки, но и в целом повысить гражданскую активность", — отметил Игорь Хрущев.

При этом, он признал, что высокая явка, как правило, не всегда идет на пользу результатам действующей власти. И в этом смысле работа, в том числе "Единой России", на мобилизацию электората могла бы положительно сказаться на результатах кандидатов от других партий, если бы они сами воспользовались всеми возможностями этой кампании.

По мнению экспертов, население видит, что государство заинтересовано в его участии в голосовании. "Повышение явки на выборах – это история, направленная на формирование политической культуры участия, когда население не только интересуется политикой, но и участвует в деятельности государства. Этот процесс не быстрый, но общественно полезный. Приходя на выборы граждане как минимум будут уверены, что их голос не будет украден. Для многих это уже важно", — сказал политолог Сергей Гребенюк.

Еще одна особенность – рост гражданского самосознания. По словам политконсультанта Вячеслава Белякова, ему встречались даже бармены, которые интересовались возможностью поработать наблюдателями на выборах. Политологи считают, что этот тренд важно не упустить и поддерживать на последующих кампаниях.