ДТП. Фото: Фото: предоставлено очевидцами

Александр Шишкин: Европротокол упрощает водителям оформление небольших ДТП

МВД высказало заинтересованность в расширении так называемого европротокола

15 марта, PrimaMedia. Европротокол сделает жизнь водителей проще, так как оформление мелких ДТП будет происходить быстрее. Об этом заявил во вторник, 13 марта, сенатор от Хабаровского края Александр Шишкин, передает собственный корр PrimaMedia в Москве.

— Более широкое распространение европротокола позволит значительно упростить оформление мелких аварий. В случае отсутствия разногласий в том, кто виноват в дорожно-транспортном происшествии, водители смогут самостоятельно оформить ДТП. Это значительно ускорит процесс оформления, так как не надо будет дожидаться сотрудников ГИБДД, — отметил сенатор.

По его словам, распространение европротокола позволит снизить число заторов на улицах города.

— После ДТП водители вынуждены оставлять автомобили на месте ДТП до прибытие ГИБДД. В результате автомобили часто перекрывают несколько полос, движение бывает затруднено. Европротокол позволит избавиться от таких ситуаций, так как водителям будет достаточно зафиксировать на фотоаппарат или видеокамеру место ДТП и расположение столкнувшихся автомобилей. Ожидать сотрудников ГИБДД для составления схемы ДТП также не будет нужно, так как водители могут сделать это самостоятельно, — сказал сенатор.

Александр Шишкин обратил внимание на то, что на Западе европротокол распространен значительно шире, чем в России.

— В России же к европротоколу водители до сих пор испытывают недоверие. Они опасаются, что не смогут получить положенные компенсации от страховых компаний. Государство должно предоставить им все необходимые гарантии, — заключил сенатор.

Напомним, МВД выразило заинтересованность в расширении использования европротокола – оформления аварий без вызова ГИБДД.

Идею об упрощении оформления аварий через европротокол ранее высказал замглавы Минфина Алексей Моисеев. Он заявил, что надо дать водителям оформлять самостоятельно все мелкии аварии без пострадавших.

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