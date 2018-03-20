Средняя стоимость квадратного метра жилья в Приморье составила более 53 тысяч рублей

Новостройки в Приморье. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia

Нормативы Минстроя имеют значение для получателей государственных выплат

20 марта, PrimaMedia. Минстрой РФ накануне опубликовал проект нормативного правового акта, закрепляющего показатели средней стоимости квадратного метра жилья для разных регионов. В Приморье это 53107 рублей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на федеральный портал проектов правовых актов.

Для разных регионов норматив средней стоимости квадратного метра жилплощади – разный. По этому показателю лидирует Москва с цифрой 91670 рублей, за ней идет Санкт-Петербург с показателем 67221 рубль за квадрат. На Дальнем Востоке лидером является Сахалинская область, где средняя стоимость квадратного метра определена в 62951 рубль. Приморье идет вторым с показателем 53107 рублей, а на третьем месте – республика Саха (Якутия) с цифрой 52980 рублей.

Средняя стоимость квадратного метра жилья, закрепленная законодательно, имеет значение для тех, кто пользуется правом государственных выплат при покупке жилья. В своем комментарии "Российской газете" заведующий кафедрой управления недвижимостью и проблем землепользования и ЖКХ Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Евгений Богомольный сообщил, что такие покупатели составляют до трети рынка. При этом традиционно стоимость квадратного метра, рассчитанная Минстроем, меньше реальной рыночной стоимости.

Право на выплаты от государства при покупке жилья имеют молодые, малообеспеченные и многодетные семьи, инвалиды, военные, участники боевых действий, ветераны Великой Отечественной войны, чернобыльцы, реабилитированные, а также жители Крайнего Севера, прожившие на этой территории не менее 15 лет.

Как сообщили корреспонденту ИА PrimaMedia в департаменте труда и соцразвития Приморского края, в 2017 году социальную выплату на покупку жилья получили 84 льготника, в том числе 43 ветерана Великой Отечественной войны, 19 инвалидов, 3 ветерана боевых действий, 13 семей реабилитированных и 6 семей, в которых родились тройни. Норматив средней стоимости квадратного метра в первом квартале прошлого года при этом по Приморью составлял 48 532 рубля.

Корр ИА PrimaMedia также задал вопрос приморским риэлторам, насколько актуально понятие средней стоимости метра жилья для жителей края.

"Если эта правовая норма вводится для государственных выплат, то в ней заложена несправедливость. Например, военные имеют право получить выплату на жилье. Допустим, если офицер служит в Приморье, то на квартиру в 50 квадратных метров ему выплатят примерно 2 млн 600 тысяч, а если в Москве – то на такую же квартиру он получит более 4,5 млн. Оба военнослужащих при этом служат Родине по одному закону "О статусе военнослужащих", но при этом военный из столицы государством оценён дороже? Конечно, все захотят перевестись служить в Москву, где выплата в два раза больше, так что действия Минстроя могут спровоцировать ненужную миграцию среди отставников-военных, как минимум", — считает директор агентства недвижимости "Лукоморье" Александр Беспалов.

Как рассказали корреспонденту ИА PrimaMedia специалисты агентства недвижимости "Аском", реальная стоимость квадратного метра жилья в Приморье сильно отличается в зависимости от населенного пункта.

"Нельзя выявить стоимость квадратного метра одну на весь Приморский край, в самом городе Владивостоке она колеблется от 72 до 110 тысяч рублей. Возможно, это статистическая цифра, к которой будут стараться приблизиться, ведь известно, что во Владивостоке стоимость жилья завышена. Возможно, тем самым урегулируют рынок недвижимости. Если рассматривать детально и вникать в этот вопрос со всех сторон, то на данном этапе сделать такую стоимость нереально", — прокомментировала начальник отдела оценки Надежда Перетягина.