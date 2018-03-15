В Приморье на скользкой дороге перевернулся грузовик с рабочими ДВЖД. Фото: прислали читатели в Whatsapp

В Приморье на скользкой дороге перевернулся грузовик с рабочими ДВЖД

Люди возвращались с работы в глубинке края

15 марта, PrimaMedia. Грузовой автомобиль с бригадой рабочих Дальневосточной железной дороги перевернулся на обледеневшей трассе в Шкотовском районе Приморья в четверг, 15 марта. Несколько человек из бригады путейцев-вахтовиков, следовавших с места работы домой, получили травмы, не опасные для жизни, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на представителя краевого ГИБДД.

"Бригада путейцев возвращалась с объекта, автомобиль ГАЗ-66 перевернулся на крутом повороте, на серпантине у подъезда к поселку в Шкотовском районе. Серьезных травм никто не получил, медицинская помощь людям не потребовалась", — сообщил корр. агентства представитель ведомства.

ГАЗ-66 перевернулся с вахтовиками на трассе в Приморье

ГАЗ-66 перевернулся с вахтовиками на трассе в Приморье. Фото: прислали читатели в Whatsapp

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