"Холостяцкий" перекус: ароматные гренки из "Подольского" хлеба от Петра Старостина

30 марта, PrimaMedia. Хрустящие чесночные гренки из "Подольского" хлеба в сочетании с дальневосточной рыбкой, нежным мясным деликатесом и хрустящим огурчиком — идеальный вариант для сытного перекуса в большой, творческой и голодной мужской компании, утверждает известный приморский режиссер, продюсер и руководитель видеостудии "Грустный дятел" во Владивостоке Петр Старостин. Популярный видеограф делится с читателями ИА PrimaMedia простым и быстрым рецептом приготовления необычных ароматных бутербродов.
— У меня чрезвычайно насыщенный ритм жизни. Съемки, планирование и реализация творческих проектов — все это занимает много времени. Как известно, когда в животе урчит от голода, ум наотрез отказывается работать. А когда это происходит у всей нашей съемочной группы — тем более. В таких случаях мы берем небольшой тайм-аут и перекусываем вкуснейшими "холостяцкими" бутербродами. Выбор основы очевиден — это всегда хлеб "Подольский", отлично сочетающийся со множеством разнообразных наполнителей, — отмечает Петр.
Ингредиенты для наших бутербродов. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников
Ингредиенты для наших бутербродов. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников
Ингредиенты
Хлеб "Подольский"
Сельдь матье – 50 гр
Огурец – 1 штука
Анчоусы– 100 гр
Утиный паштет — 100 гр
Зелень по вкусу — пара веточек
Масло растительное — 1 ст.л.
Чеснок — 2 зубчика
Основу для ароматных чесночных гренок нарезаем ломтиками средней толщины (не более двух см). Разрезаем их наискосок.
Такой способ нарезки нужен для удобства, ведь во время поглощения потенциального бутерброда с небольшого кусочка не будет сползать начинка, а еще он легко откусывается и каждому едоку достанется поровну вкуснейшей корочки.
Сбрызгиваем ломтики "Подольского" растительным маслом и подсушиваем их на сковороде. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников
Сбрызгиваем ломтики "Подольского" растительным маслом и подсушиваем их на сковороде. Достаточно сделать это по минуте с каждой стороны.
Достаточно обжарить по минуте с каждой стороны. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников
Хрустящий хлеб натираем зубчиком чеснока. Уже сейчас наши гренки вполне могут послужить отличным дополнением к супу или отдельной закуской.
Натираем горячие гренки зубчиком чеснока. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников
Нарезаем кружочками свежий огурец. Для приготовления бутербродов лучше остановить свой выбор на наиболее хрустящем овоще.
Нарезаем кружочками свежий огурец. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников
Собираем первый вариант бутербродов.
На чесночные гренки укладываем кружочки огурца, сверху — анчоусы. Посыпаем зеленью по вкусу — нужно же почувствовать вкус наступившей весны, раз уж погода пока не позволяет.
Во втором варианте щедрым слоем намазываем на ломтики хлеба утиный паштет. Вкус этого деликатеса богат сам по себе, поэтому не будем перегружать бутерброд. Просто оттеним его вкус веточкой укропа.
На ароматную чесночную гренку намазываем утиный паштет. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников
И третий вариант — дополним нашу чесночную основу ломтиками сельди матье.
Буквально минута, и сок из рыбы пропитает хлеб, придав ему оригинальный "дальневосточный" вкус.
Приятного аппетита!. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников
Готово! Брутальные бутерброды на хрустящих, ароматных тостах из "Подольского" хлеба с дальневосточной сельдью, анчоусами и нежнейшим утиным паштетом удовлетворят вкусы самых заядлых гурманов! Приятного аппетита!
ИА PrimaMedia выражает благодарность студии-кухне "Квартира 30" и ее команде профессионалов за помощь в проведении съемки.