Страховщики ОСАГО потеряли более 520 млн рублей из-за мошенников из Приморья

Страховка. Фото: Валентина Шамеева , ИА EAOmedia

Деятельность недобросовестных автоюристов отражается на автомобилистах

15 марта, PrimaMedia. Приморский край занял 8 место среди регионов, где мошенники нанесли максимальный урон страховщикам ОСАГО: размер нестраховых выплат (накладных расходов) в судах, спровоцированных недобросовестными автоюристами, по итогам 2017 года составил 524 млн рублей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе информационного проекта "ОСАГО: общественная экспертиза". По статистике Российского союза автостраховщиков (РСА), за год этот показатель вырос больше чем в 1,6 раза.

Объем выплат по суду в Приморском крае в 2017 году составил 862 млн рублей, из них 338 млн рублей – страховые выплаты (основное требование за ущерб от ДТП), 524 млрд рублей – накладные расходы, которые не связаны со страховой деятельностью (штрафы, пени, неустойки, моральный ущерб, расходы на экспертизу и посредников). Для сравнения: в 2016 году объем выплат по суду в Приморском крае равнялся 550 млн рублей, размер страховых выплат в котором составлял 226,2 млн рублей, а накладных расходов – 323,7 млн рублей. Размер накладных расходов превышает размер страховых выплат на 35,5%.

"Высокие выплаты в судах в большинстве спровоцированы деятельностью недобросовестных автоюристов (юридических посредников), которые работают в своих интересах, а не в интересах потребителя услуги. Несколько лет назад такая деятельность превратилась в бизнес после того, как закон о защите прав потребителей в 2012 году стал распространяться на ОСАГО. То есть по закону, страховщик, проигравший в суде, выплачивает потерпевшему не только спорную сумму, но и штраф в размере 50% от этой суммы. Казалось бы, изменения были направлены на защиту прав потребителей (в данном случае — страхователей), однако эти деньги до них не доходят из-за различных схем, которыми "успешно" овладели мошенники", — пояснил президент РСА Игорь Юргенс.

Из общей суммы накладных расходов в Приморском крае за 2017 год по закону о защите прав потребителей было выплачено 390,3 млн рублей, а на прочие расходы потрачено 134 млн рублей.

Эксперты сходятся во мнении, что ситуация с мошенничеством в сфере ОСАГО критическая.

По словам партнера Akteon Strategy Consulting Андрея Кинякина, Приморский край входит в двадцатку самых аварийных: в 2017 году здесь было зафиксировано 2 786 ДТП. "Регион превратился в один из центров притяжения для автоюристов, что, безусловно, негативным образом отражается на показателях рентабельности страховых компаний, действующих в этом субъекте РФ. К чему это приводит? Не только к тому, что страховые компании лишаются серьезных денег, которые не относятся к страховым выплатам. Следствием такого "автоюризма" является или сокращение присутствия страховых компаний на рынке, или вовсе их уход из региона. А от этого страдают уже сами автомобилисты: становится проблематично купить полис, сложно урегулировать убыток в страховой компании и получить выплату", — подчеркнул эксперт.