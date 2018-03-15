Глава «Роснефти» получил награду за заслуги перед Приморьем

Игорь Сечин на совещании в Большом Камне. Фото: Дарья Миколайчук, ИА PrimaMedia

Игоря Сечина поблагодарили за завод "Звезда"

15 марта, PrimaMedia. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко в четверг, 15 марта, вручил почетный знак "Приморье. За заслуги" главному исполнительному директору ОАО НК "Роснефть" Игорю Сечину, который находится в регионе в рабочей командировке, передает корр. ИА PrimaMedia.

"Эта награда учреждена за заслуги перед краем и его жителями. Поднять на ноги такой завод как "Звезда", такое серьезное производство – все это с помощью вашей энергии. В Приморье теперь будет огромный заказ, появится большое количество новых рабочих мест", – отметил Тарасенко.

Игорь Сечин поблагодарил главу региона за внимание к ОАО НК "Роснефть" и ее проектам в Приморье и пообещал и впредь работать на благо края.

Напомним, компания "Роснефть" реализует в Приморье проект строительства судостроительного комплекса "Звезда". Современная судоверфь создается на базе Дальневосточного завода "Звезда" в рамках ТОР "Большой Камень". На предприятии будет вестись производство крупнотоннажных судов, танкеров, газовозов, добывающих платформ и буровых установок.