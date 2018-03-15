Телевышка. Фото: Анна Мажуга, ИА PrimaMedia

Подсветку на главной телевышке Владивостока отключат на время акции «Час Земли»

Кроме того, временно не будет освещаться и здание главпочтамта

15 марта, PrimaMedia. Архитектурную подсветку на главной телевышке Владивостока на сопке Орлиной отключат 24 марта на время акции "Час Земли" — с 20.30 до 21.30. На час откажутся и от подсветки здания главпочтамта на улице Светланской, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе мэрии.

"Час Земли" – это международная акция, в рамках которой все желающие на один час выключают свет и бытовые электроприборы. Таким образом люди показывают, что им небезразлично будущее планеты. Ежегодно в акции, по оценкам Всемирного фонда дикой природы (WWF), принимают участие около 30 млн жителей России.

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