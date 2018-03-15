Избирательный участок. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia
#ВыборыПрезидентаРФ

На финишной прямой: избирательные участки Приморья вооружились КОИБами и видеокамерами

Более 55 тысяч приморцев подали заявления о голосовании не по прописке

15 марта, PrimaMedia. На избирательных участках Приморья все готово к президентским выборам: КОИБы установлены, видеонаблюдение настроено, персональные именные приглашения разосланы избирателям. На предвыборном брифинге в краевой избирательной комиссии (КИК) председатель Татьяна Гладких рассказала о последних днях подготовки к дню голосования, сообщает ИА PrimaMedia.

18 марта в Приморье откроется 1325 стационарных избирательных участков, работать на них будут более 10 тысяч человек. Татьяна Гладких сообщила, что всего в крае зарегистрировано 1 466 599 избирателей. Она напомнила, что для удобства волеизъявителей перед выборами президента был апробирован новый порядок включения граждан в списки избирателей.

"С 31 января по 12 марта каждый гражданин мог подать заявление через многофункциональные центры и избирательные комиссии в Приморском крае о голосовании не по месту регистрации, а по месту пребывания. В этот период было подано 54 351 заявление. Основная масса пришлась на участковые избирательные комиссии (УИК), хорошо отработали МФЦ и территориальные избирательные комиссии (ТИК). Начиная с 12 марта до двух часов дня 17 марта участковые комиссии продолжают принимать специальные заявления. Это возможность для тех, у кого изменились обстоятельства и они не смогут проголосовать по месту прописки. На такое заявление наклеивается специальный знак-марка, в таком виде его необходимо будет предъявить 18 марта на выбранном избирательном участке. 13 марта в УИКи края таких заявлений поступило 409, 14 марта – 380", — разъяснила порядок Татьяна Гладких.

Она напомнила, что у избирателей Приморья есть масса способов узнать, где находится их УИК. Это можно сделать в центральной избирательной комиссии (ЦИК) по единому номеру 8-800-707-20-18, на сайте крайизбиркома через сервис "Найти свой участок", а также по телефону справочной 09.

Татьяна Гладких сообщила, что на участках во Владивостоке традиционно будут работать автоматические комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). В этом году их стало больше. К 79 КОИБам старого образца добавились 66 новых. Также стало известно, что за процессом голосования можно будет наблюдать онлайн на специальном сайте. В крае определены 624 точки для установки видеокамер – из них 586 на УИКах, остальные – в территориальных избиркомах, что по расчетам ЦИК охватит процесс голосования 70% избирателей в крае.

Явку в Приморье поощрят дешевыми продуктами, айфонами и помощью психологов

Об усилиях, которые ЦИК и КИК приложили для информирования населения о выборах, рассказал секретарь Краийзбиркома Роман Охотников.

"Все изготовленные информационные материалы направлены на мотивацию граждан для участия в голосовании. Нами были изготовлены средства наружной агитации – плакатов и баннеров. Особое внимание было уделено непосредственно общению с избирателями и распространению материалов по почтовым ящикам. Были изготовлены индивидуальные приглашения, подписанные Эллой Панфиловой. Эта работа продолжается. Мы сами в рамках повышения правовой культуры избирателей предусмотрели посещение избирателей представителями ТИКов и УИКов. На эти цели из бюджета были выделены дополнительные денежные средства", — рассказал Роман Охотников.

Весь процесс подготовки к дню голосования завершится на участках в 14.00 17 марта. 18 марта УИКи будут открыты для избирателей с 8.00 до 20.00.

Предварительные итоги голосования в Приморье региональная избирательная комиссия озвучит в 4 утра по местному времени 19 марта – как только день голосования закончится в Калининграде.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Растет правосознание: во Владивостоке обсудили главные эффекты выборов президента РФ

Приморские моряки открывают досрочное голосование на выборах президента РФ

Все для явки: звать жителей Приморья на выборы будут дома, на работе и в школе

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Растет правосознание: во Владивостоке обсудили главные эффекты выборов президента РФ

18:50

Явку в Приморье поощрят дешевыми продуктами, айфонами и помощью психологов

08:00

Неделя до выборов: штабы и эксперты обсудят, чем запомнилась кампания в Приморье

13 марта, 17:00

Собчак и Путин оказались лучшими в Интернете

12 марта, 23:55

Проголосовать за президента РФ можно на территории АО «Восточный Порт»

12 марта, 13:25

Картина дня

Стало известно, зачем нужен тоннель в сугробах на площади Владивостока

18:45

Страховщики ОСАГО потеряли более 520 млн рублей из-за мошенников из Приморья

17:45

Золото, платину и бриллианты рассыпал на взлетной полосе самолет в Якутске - СМИ

17:10

В бухте Владивостока затонул пирс, подлежавший ликвидации еще два года назад

08:00

Явку в Приморье поощрят дешевыми продуктами, айфонами и помощью психологов

19:00

Глава «Роснефти» получил награду за заслуги перед Приморьем
Рекордные 11,5%. Сбербанк снижает ставки по потребительским кредитам
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia