В день выборов президента РФ во Владивостоке перекроют проезд по Корабельной набережной

Корабельная набережная. Фото: Юрий Евдан,ИА PrimaMedia

У мемориального комплекса «Боевая слава ТОФ» будет проходить митинг

15 марта, PrimaMedia. У мемориального комплекса "Боевая слава ТОФ" во Владивостоке в воскресенье, 18 марта, пройдет митинг, приуроченный к четвертой годовщине воссоединения России и Крымского полуострова. В связи с этим будут временно ограничены движение и парковка транспортных средств по Корабельной набережной, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе мэрии.

"В целях обеспечения безопасности при проведении публичного мероприятия движение и парковка транспортных средств будут ограничены с 15.30 до 20.00 на участке автомобильной дороги по улице Корабельная Набережная от дома № 1а до пересечения со Светланским переулком", — уточнили в администрации Владивостока.

Объезд будет организован по улицам Семеновская, Алеутская, Светланская и Пушкинская.