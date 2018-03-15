Общество. 20:05

Праздник для выпускников Приморья: 3D mapping шоу, парусник и танцующая на воде балерина

Представлена предварительная концепция местных «Алых парусов» (ВИДЕО)

15 марта, PrimaMedia. Представлена предварительная концепция праздника выпускников, который пройдет в Приморье в конце июня. Согласно ней, зрителей ждут 3D mapping шоу, выход подсвеченного парусника и танцующая на воде балерина, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на источник в администрации региона.

На днях губернатору Приморского края была представлена концепция предстоящего праздника.

За основными действиями можно будет наблюдать с Набережной Цесаревича.

"В бухте Золотой Рог будут три объекта для зрителей. Во-первых, это Золотой мост. Он – красавец, он уже произведение искусства, остается только его красиво подсветить. Далее люди поворачивают головы в сторону дока, на котором мы показываем 3D mapping шоу с нарративным контентом, картинками о любви к краю. Мощным финалом будет выход парусника с подсветкой, и танцующая на воде балерина – Мариинка же напротив", — пояснили представители компании, занимающейся подготовкой праздника.

Готовый проект праздника выпускников будет представлен в апреле.

Известно, что руководитель Центра содействия развитию молодежи Сергей Матлин уже побывал на пилонах Золотого моста со специалистами, которые разрабатывают проект. В своем "Инстаграме" он поделился впечатлениями о посещении одного из самых высоких сооружений городе.

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