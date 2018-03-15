Toyota Mark II "намотало" на столб на Русском во Владивостоке

Toyota Mark II "размотало" об столб на Русском во Владивостоке. Фото: instagram-аккаунт dps_сontrol

Спасатели МЧС извлекли водителя из искореженной иномарки (ВИДЕО)

16 марта, PrimaMedia. Toyota Mark II врезался в опору освещения на острове Русский в районе ДВФУ во Владивостоке. По предварительной версии, водитель не справился с управлением, удар пришелся как раз в его сторону. Спасатели МЧС извлекли пострадавшего из искореженной иномарки, у него зафиксированы переломы обеих ног, сообщает ИА PrimaMedia.

По неофициальной информации, водитель авто оказался в состоянии алкогольного опьянения, ранее лишенный прав, без страховки ОСАГО. Кроме этого на него собираются завести уголовное дело по статье 264 УК РФ — за повторное нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения.