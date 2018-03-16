Управляющие компании лишат права собирать деньги за воду и электричество

УК смогут собирать с граждан деньги только за содержание и ремонт дома

16 марта, PrimaMedia. Жители многоквартирных домов смогут оплачивать электричество, воду и тепло напрямую ресурсоснабжающим организациям (РСО), соответствующие поправки в Жилищный кодекс подготовили в Госдуме, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

Сейчас жители оплачивают электричество, воду, газ и тепло через управляющие компании, которые затем перечисляют полученные средства в РСО. Если поправки будут приняты, УК смогут собирать с граждан деньги только за содержание и ремонт дома.