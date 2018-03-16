Общество. 12:35

Спасатели достали 4‐метрового питона из «шипящей» стены

Им пришлось долбить стену молотком для того, чтобы достать змею

16 марта, PrimaMedia. В Таиланде спасатели извлекли из стены жилого дома питона, который составил в длину 15 футов (4,5 метра). Кадры операции были опубликованы в социальной сети YouTube. На кадрах видно, что спасателям пришлось долбить стену молотком для того, чтобы достать змею, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеканал "360".

Как говорится в описании к видео, хозяином дома является 45-летний Сомчаи Субданг (Somchai Subdang). Он смотрел телевизор, когда услышал странный и звонкий звук, который исходил из гипсокартона. Приложив ухо к стене, он был напуган шипящими звуками, которые исходили прямо из стены. Субданг вызвал спасателей, которым пришлось использовать молоток для того, чтобы пробить стену. В результате операции, в стене был найден огромный питон.

Как сказал сам хозяин дома, змей он не боится, но он опасался, что питон мог пролезть на потолок, который мог не выдержать тяжелого веса пресмыкающегося и обвалиться на него. Субданг разочарован, что ему предстоит делать в доме ремонт, но, как отмечает, это лучше, чем жить со змеей.

Спасатели, поймавшие питона, считают, что он мог залезть в стену дома для того, чтобы укрыться от дождя.

После поимки змеи, ее передали в специальное учреждение, работники которого позже выпустили ее в дикую природу.

Питоны и другие змеи широко распространены в Таиланде и часто встречаются в стоках, трубах, деревьях и кустах. Люди, живущие в Бангкоке, часто находят змей в своих домах.

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