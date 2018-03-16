Госдума рассмотрит законопроект об отмене ЕГЭ

Для того чтобы справиться с поставленной задачей, большинству родителей приходится прибегать к помощи репетиторов

16 марта, PrimaMedia. Законопроект об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) будет 16 марта внесен на рассмотрение Госдумы депутатами от ЛДПР, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеканал "360".

Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на пресс‐службу фракции.

"Предлагается отменить ЕГЭ в качестве выпускного и вступительного в образовательные организации высшего образования. ЕГЭ предлагается заменить государственными экзаменами, которые будут сдаваться обучающимися по образовательным программам основного общего и среднего общего образования", — цитирует агентство текст пояснительной записки

По мнению авторов законопроекта, учащийся практически не в состоянии самостоятельно подготовиться к сдаче ЕГЭ. Для того чтобы справиться с поставленной задачей, большинству родителей приходится прибегать к помощи репетиторов, услуги которых не всем по карману.

Кроме того, принятие закона об отмене такого экзамена "позволит определять уровень поступающих в вузы исходя из их знаний, а не на основании сомнительных результатов ЕГЭ, и позволит проводить более качественный отбор среди кандидатов на поступление в образовательные учреждения высшего образования".