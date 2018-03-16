«Шептун» и «Горыныч»: определились названия‐лидеры для российского супероружия

В списке есть забавные названия для каждого вида оружия

16 марта, PrimaMedia. Недавно ведомство предложило на выбор по 50 вариантов для трех образцов оружия: боевого лазерного комплекса, беспилотного подводного аппарата и крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеканал "360".

Название-лидер у лазерного комплекса — "Горыныч", у беспилотного подводного ядерного аппарата — "Шептун", а у крылатой ракеты неограниченной дальности — "Пальмира".

В списке есть забавные названия для каждого вида оружия. Например, для ракеты: "Аргумент", "Ватник", "Довод", "Император" (в рейтинге стоит на втором месте), "Надюша", "Нежданчик", "Санкция", "Скунс", "Чебурашка".

У лазерного комплекса: "Матрешка", "Офтальмолог", "Педагог". А у беспилотной подлодки: "Лягушонок", "Несмеяна", "Посейдон", "Шайтан".

Голосование закончится 16 марта.