Общество. 13:45

«Шептун» и «Горыныч»: определились названия‐лидеры для российского супероружия

В списке есть забавные названия для каждого вида оружия

16 марта, PrimaMedia. Недавно ведомство предложило на выбор по 50 вариантов для трех образцов оружия: боевого лазерного комплекса, беспилотного подводного аппарата и крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеканал "360".

Название-лидер у лазерного комплекса — "Горыныч", у беспилотного подводного ядерного аппарата — "Шептун", а у крылатой ракеты неограниченной дальности — "Пальмира".

В списке есть забавные названия для каждого вида оружия. Например, для ракеты: "Аргумент", "Ватник", "Довод", "Император" (в рейтинге стоит на втором месте), "Надюша", "Нежданчик", "Санкция", "Скунс", "Чебурашка".

У лазерного комплекса: "Матрешка", "Офтальмолог", "Педагог". А у беспилотной подлодки: "Лягушонок", "Несмеяна", "Посейдон", "Шайтан".

Голосование закончится 16 марта.

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