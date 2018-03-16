Людмила Талабаева: Совет Федерации ждет от рыбаков предложений по острым вопросам отрасли

Людмила Талабаева. Фото: ИА PrimaMedia

Сенатор от Приморья и представители рыбохозяйственного комплекса края формируют «рыбную» повестку осенней сессии профильного комитета СФ

16 марта, PrimaMedia. Член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева в среду, 14 марта, провела во Владивостоке совещание с представителями рыбохозяйственного комплекса Приморья, в ходе которого были сформированы предложения в план работы комитета на второе полугодие 2018 года, сообщает корр. ИА PrimaMedia. Представители администрации региона, рыбопромышленников и отраслевой науки озвучили сенатору наиболее острые проблемы региональной рыбной отрасли, которые препятствуют, в том числе, и насыщению российского рынка продукцией рыбацкого региона.

В совещании под председательством Людмилы Талабаевой приняли участие президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, заместитель директора краевого департамента рыбного хозяйства Валерий Корко, советник директора ТИНРО-Центра Валерий Акулин, член Общественного совет при Росрыболовстве Эдуард Климов, представители предприятий РХК.

Как подчеркнула Людмила Талабаева во вступительном слове, Совет Федерации сегодня – авторитетная площадка для обсуждения актуальных проблем рыбной отрасли страны. Решения, принятые в ходе различных мероприятий Совфеда, напрямую направляются в правительство РФ, а их выполнение находится на контроле сенаторов.

Огромное значение в работе и профильного комитета, и всей высшей палаты российского парламента имеет и активное взаимодействие сенаторов, представляющих рыбацкие регионы страны, с местным бизнес-сообществом, общественными объединениями, властями субъектов.

"В Совете Федерации я представляю наш Приморский край, но ко мне идет около 90% всех поступающих в Совфед запросов и писем от рыбаков страны, что говорит о доверии и признании наших приморских компетенций в вопросах рыбного хозяйства. Разумеется, это большая честь и очень большая ответственность",

— отметила Людмила Талабаева.

Георгий Мартынов. Фото: ИА PrimaMedia Валерий Акулин. Фото: ИА PrimaMedia Валерий Корко (слева), Эдуард Климов (справа). Фото: ИА PrimaMedia Участники совещания. Фото: ИА PrimaMedia Обсуждение острых вопросов рыбной отрасли. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 5

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов доложил об основных острых вопросах региональных рыбаков, которые были подняты и на недавно прошедшем IV Съезде работников рыбохозяйственного комплекса РФ (Москва, 26 февраля). Докладчик отметил, что приморское рыбацкое сообщество активно участвовало в формировании итогового решения отраслевого Съезда и намерено активно работать над его реализацией.

Людмила Талабаева поддержала президента АРПП в том, что решение проблем рыбаков требует от отраслевого сообщества, представителей законодательной и исполнительной ветвей власти совместных усилий, поскольку в условиях сложной внешнеполитической обстановки и необходимости реализации социальной программы развития России, предложенной президентом Владимиром Путиным, любые меры господдержки отрасли нуждаются в серьезном финансово-экономическом обосновании. Кроме того, акцентировала сенатор, перед рыбаками о органами власти стоит и задача по обеспечению населения доступной и качественной рыбопродукцией, развитию импортозамещения и укреплению продовольственной безопасности страны.

Для решения этих задач участники совещания единогласно поддержали предложение Георгия Мартынова внести в план работы профильного комитета Совета Федерации на осеннюю сессию вопрос о необходимости дать возможность рыбохозяйственным предприятиям получать статус резидентов Свободного порта Владивосток, чего они лишены в настоящее время.

Кроме того, большой проблемой как для освоения новых объектов промысла, так и для увеличения поставок рыбопродукции на внутренний рынок РФ долгое время остается вопрос о таможенном статусе продукции, произведенной на российских судах вне исключительной экономической зоны РФ в Тихом океане. Речь идет о таких объектах промысла, как сайра и особенно дальневосточная сардина иваси.

Как отметил представляющий рыбную науку Валерий Акулин, для полноценного освоения этих промысловых объектах российский добывающий и особенно перерабатывающий флот должен обязательно вернуться в Мировой океан, не ограничиваясь работой лишь в экономзоне.

Между тем отсутствие статуса российской у рыбопродукции, произведенной за пределами ИЭЗ отечественными судами, по сути, стало барьером для решения этой задачи.

"Рыбаки, которые поставляют свою продукцию на внутренний рынок, вынуждены постоянно судится, многие даже отказываются от освоения этих важных для продовольственной безопасности объектов. Как вы помните, проблема эта застарелая, и президентом РФ уже было два поручения решить ее, но эти поручения Минфином и Федеральной таможенной службой не выполняются", — констатировал Георгий Мартынов.

Замдиректора рыбохозяйственного департамента Приморья Валерий Корко отметил, что экономически признание продукции из сайры и иваси российской вполне оправдано: налоговая отдача от нее даст гораздо больше доходов в бюджет, чем таможенные платежи.

Людмила Талабаева по итогам обсуждения заявила о том, что она лично обратиться с соответствующими служебными записками по этой проблеме к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и в администрацию президента РФ.

Также участники совещания предложили члену профильного комитета СФ вынести на площадку верхней палаты российского парламента ряд предложений, призванных поддержать российский рыбопромысловый и рыбоперерабатывающий флот на Дальнем Востоке, среди которых – решение проблемы так называемых "незаходных" судов и включение рыбопромысловых судов и плавбаз в Российский международный реестр судов.

Кроме того, участники совещания высказались за то, перенести регулирование промысла ряда объектов (так называемых "сидячих" гидробионтов, нерестовых рыб и др.) на уровень субъектов федерации – по примеру достаточно успешно действующих в дальневосточных регионах комиссий по регулированию промысла анадромных видов рыб. Такая мера, по оценке отраслевых экспертов, будет способствовать бережному и ответственному использованию прибрежных ресурсов.

Отдельным вопросом в работе комитета СФ Людмила Талабаева предложила сделать и обсуждение проблем промысловой разведки – как перспективных объектов промысла, так и востребованных. Научное обеспечение рыболовства, подчеркнула сенатор, очень важно для развития всего РХК страны, и здесь необходимо активное участие и рыбопромышленных предприятий.

Помимо формирования "рыбной" повестки Совета Федерации, участники совещания обсудили программу по формированию региональных продуктовых брендов, которую курирует спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По оценке Людмилы Талабаевой, рыбаки и марифермеры Приморья готовы предоставлять – у уже активно предоставляют – на российский рынок уникальные продукты, которые можно и нужно рассматривать как региональные бренды и продвигать эти бренды по всей стране. Как доложил Валерий Корко, соответствующие предложения и запросы краевым рыбохозяйственным предприятиям уже направлены, и теперь — слово за бизнесом, которому государство готово помочь в продвижении продукции.

"Хочу поблагодарить и участников совещания, и всех представителей приморского рыбохозяйственногог комплекса за ту огромную работу, которую мы делаем вместе. Всегда готова быть рупором наших рыбаков на федеральном уровне, — прокомментировала Людмила Талабаева итоги совещания.

– Мы еще помним то время, когда рыбацкое сообщество никто не слушал. Сегодня же рыбаков слышат – и в Минсельхозе, и в Росрыболовстве, и в правительстве. И, конечно же, — в Совете Федерации, где мы, представляющие рыбацкие регионы сенаторы, всегда готовы помогать нашим рыбакам решать важные для страны задачи".