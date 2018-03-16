Поколение П: 19-летние владивостокцы – о первых выборах, туманном будущем, Путине и Ленине

студенты – о своем отношении к политике. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Молодые люди из Приморья, которые в первый раз идут на выборы, рассказывают о своих взглядах

16 марта, PrimaMedia. До выборов президента России осталось чуть больше двух дней. В этом году на них пойдут молодые люди, на протяжении практически всей жизни которых у власти в стране находился один человек, 18 марта эти ребята будут голосовать на президентских выборах впервые. Пять юношей и девушек рассказали ИА PrimaMedia, что они думают о кандидатах, чего ждут от своего будущего в России, и как относятся к тому, что большая часть их жизни прошла при одном президенте.

Владислав Коновальцев, 19 лет

Учится на строителя-архитектора





Владислав Коновальцев. Фото: прдоставлено Владиславом Коновальцевым

Я студент Московского государственного строительного университета. К политике отношусь с энтузиазмом, думаю, дальнейшие мысли более полно раскроют смысл этих слов.

Внешняя политика нашей страны вполне оправдывает интересы народа, хотя народ и не всегда понимает, зачем и для чего мы так часто лезем во все мировые конфликты. У внутренней политики действующей власти в России есть свои плюсы и минусы, к плюсам отношу хорошую социальную защиту населения в более или менее развитых городах, стремление к развитию, попытку зарождения национальной идеи. А к минусам то, что все плюсы относительные: кому-то хорошо, кому-то плохо. Когда в стране больше половины населения относиться к низшему классу, из страны идёт бешеный отток капитала, тяжёлая промышленность умирает, а новые заводы делаются с целью роста продажи национальных богатств, становится грустно. Я не за Навального и прочих "недополитиков", меня вполне устраивает цель, но исполнение – нет. В целом относительно действующей власти придерживаюсь мнения "на безрыбье и рак – рыба".

Кандидатов на выборах немного, но реальную поддержку населения имеет только один, люди хоть и живут не очень хорошо, но, как считают, могло быть и хуже, поэтому могут доверить ему ещё один срок. Остальные кандидаты малоинтересны: Жириновский хоть и говорит иногда умные вещи, но его импульсивная подача играет с ним злую шутку – его не воспринимают всерьёз. Грудинин сначала показался неплохим кандидатом, но потом прошли сливы информации и, как оказалось, все мы не без скелета в шкафу, олигарху страну не доверят. А Собчак, тут и говорить нечего. Про остальных мало знаю.

Но голосовать пойду. Голосовать нужно обязательно, если не голосуешь, то и права осуждать и обсуждать не имеешь. Это прямая обязанность каждого гражданина России.

Я всю свою жизнь провел при правлении Владимира Владимировича, сказать, что я жил тяжело и плохо, не могу, спасибо родителям за это. Я, думаю, что президент делает что-то для развития и благосостояния страны, но считаю, что отнюдь не всё, что может. Поэтому будущее для меня туманно, нет уверенности в нем, всё меняется.

Информацию о политических процессах в России я получаю из разных источников, в основном – СМИ, на втором месте различные интернет-ресурсы, много информации поступает от общения со сверстниками. Общение с людьми постарше тоже имеет для меня огромный интерес, ведь в контакте с ними ты получаешь не просто информацию, а мнение человека, который гораздо старше тебя, который больше прошёл и пропустил через себя. К таким мнениям я прислушиваюсь, но подвергаю их критической оценке. Кто-то из людей постарше говорит не идти на выборы, потому что "за нас всё решили", кто-то говорит "за президента надо, он страну поднимает", а кто-то говорит "за кандидата от народа", и прочее. Но умные взрослые люди понимают, что Путин покончил с анархией 90-х, что правительство при нем хоть как-то заботится о своих подопечных, они рады относительной стабильности: растят детей, копят на путешествия, я больше склоняюсь к их рассуждениям. И преподаватели высказывают свое мнение, я их слушаю с некоторым скепсисом. Обычно они за тех, кто платит им зарплату, и только, наверное, совсем заскучавшие думают о политической бойне. Так, наверное, со всеми взрослыми – если не хотят трудиться, грезят мыслями о политике.

Мурад Алиев, 19 лет

Учится на "международных отношениях"



Мурад Алиев. Фото: предоставлено Мурадом Алиевым

Я студент 2-го курса факультета международных отношений. В каких-либо объединениях или движениях не состою, к политике отношусь скорее нейтрально, не скажу, что сильно увлечен, а уж до недавнего времени так вообще был от этого максимально далек. Охарактеризовать мои взгляды на политику сложно, но я либерал, наверное. Что касается происходящего сегодня в России, то ничего приятного тут не скажешь, все становится только хуже, разве что люди стали вроде бы просыпаться и бороться за свои права.

О кандидатах? Достаточно посмотреть на дебаты, чтобы убедиться, что выборы это "цирк с конями", где даже кандидаты не особо хотят приходить на дебаты. Никто из них не ввел избирательную кампанию. В итоге все, кто более менее известен – Жириновский, благодаря тому, что избирается не первый и не второй раз, Собчак, потому что это медийная личность и заслужила свою известность в общем-то, не за какие-то политические высказывания или заслуги перед народом. Ну и есть еще один кандидат, который ныне считается у множества людей самым приемлемым выбором. Он, возможно, выглядит наиболее адекватным выбором, хотя бы за то, что не боится критиковать действующую власть.

На выборы не пойду, ибо не считаю их выборами. А недавний отказ ЦИК в аккредитации 4,5 тысяч наблюдателей Навального и 850 из "Голоса" – тому очередное подтверждение. Да и, по-моему, каждый в нашей стране знает, чем закончатся выборы.

Прошлое слишком противоречивое, чтобы я мог как-то однозначно охарактеризовать его. Настоящее заставляет взяться за голову и скорчить болезненную гримасу. Слышать в очередной раз какое-нибудь наглое и глупое постановление сил больше нет. Будущее пугает, по крайней мере сейчас, ибо никаких предпосылок к развитию пока не видится, даже не хочется думать что будет потом. Что у нас хорошо или правильно? За чертой бедности уже 20 миллионов человек, воруют все больше – всего за полгода своровать триллион рублей, и это только те нарушения, что могла выявить счетная палата. Страшно даже представить настоящие суммы.

Из СМИ могу выделить разве что – Дождь, РБК, Медиазона. Из блогеров kamikadzedead и свежий "Быть Или". Камикадзе, в основном, смотрю как подборку новостей, благо выпускает он их почти каждый день, личность он довольно неоднозначная. "Быть Или" – свежий канал, который появился всего полгода назад. Привлекает интересная подача и отсутствие пустословия. Если что-то говорит, он подкрепляет фактами, которые можно легко самостоятельно проверить. Персоны, за которыми я бы прям следил... Разве что Навальный, но только потому, что вокруг него всегда происходят важные события. Хотя мне не нравится его популизм, но то, что пропагандирует – я считаю правильным по большей части.

Собственное мнение формирую на фактах, так что если какая-либо новость публикуется без доказательств, полностью в ее подлинности уверенным быть не могу. С родителями пытаюсь на политические темы не общаться особо, ибо превращается это чаще всего в ожесточенный спор.

Татьяна Кузьменко, 19 лет

Учится на строителя





Татьяна Кузьменко. Фото: предоставлено Татьяной Кузьменко

Учусь в Дальневосточном федеральном университете по направлению "Строительство". Учеба на инженерной специальности предполагает полную отдачу себя этому делу, поэтому в политических объединениях и кружках не состою. Нет такого, чтобы я следила за деятельностью и словами какой-либо политической персоны. Да и на учебе мы политики вообще не касаемся. Припоминаю только одну тему по курсу философии о власти и государстве, но ни о чем конкретном там мы не говорили, только лишь философские рассуждения.

Я считаю, что политикой должны заниматься профессионалы, но каждый гражданин должен быть заинтересован в политических делах страны и мира или хотя бы понимать, что происходит вокруг. Заинтересованность не появляется просто так. Ее должны прививать родители, школа. Сама я пытаюсь избегать разговоров о политике, так как, не обладая достаточными знаниями в этой сфере, считаю, что такие разговоры бесполезны и ни к чему не приведут. Если уж что-то хочется изменить, то надо действовать.

Что насчет кандидатов в президенты, то выбор, да, он есть. Возмущение и осуждение у многих вызывает, конечно же, Ксения Собчак. Несомненно, она не станет президентом, сама Ксения это прекрасно понимает. Возможно это такой ход, чтобы привлечь внимание молодых людей к политическим делам, кто знает. На выборы я идти не планирую, потому что результат выборов с большой вероятностью будет как и в 2012 году. Многие скажут, что с таким мышлением мы никогда ничего не изменим, да, это так. Но, как мне известно, студентов, обучающихся на военных кафедрах, принуждают голосовать за "кого следует". То же самое, думаю, происходит и среди военных. Поэтому и складывается ощущение, что исход предопределен, и ничего тут не поделаешь.

Настоящее России мне видится таким неопределенным, ненадежным и не вселяющим надежды. Процветание коррупции, неумение или нежелание правильно использовать природные богатства страны и упадок в образовании – вот какими я вижу одни из главных проблем современной России. В будущем, я надеюсь, мы найдем, как выбраться из сложившейся ситуации. Налаживание внутренней политики и создание благоприятных условий для проживания и профессиональной деятельности граждан – тот курс, которого должны держаться политики.

Сергей Капацинский, 19 лет

Учится на строителя



Сергей Капацинский. Фото: предоставлено Сергеем Капацинским

Сейчас я получаю высшее строительное образование, занимаюсь различными видами спорта. В объединения и кружки вне интернета не вхожу. К политике отношусь с большим интересом, хотя многие и не считают политику чем-то хорошим. Я придерживаюсь точки зрения, что отсутствие интереса людей к политике и приводит к тем последствиям, которые мы потом все дружно обсуждаем и опять ничего не делаем.

Я некоторым образом отношу себя к людям коммунистических воззрений, поэтому смотрю на все происходящее, как на большой обман и ограбление трудящихся слоёв. К кандидатам на выборах отношусь отрицательно, популизм сочится из всех одинаково, все кандидаты представляют интересы крупного капитала – интересы тех, кто и осуществляет реальную власть в стране и мире.

Путин отличается от остальных клоунов тем, что смог договориться с владельцами капитала внутри страны и за её пределами, чем спас государство от полного краха и исчезновения. Путину нужно отдать должное: он виртуозно закончил войну в Чечне и склеил страну. Это единственный человек, за которого стоит отдать голос. Но я не проголосую, так как он хоть и частично, но представляет интересы капитализма, что в корне противоречит моим взглядам.

Вы, наверное, сказали бы, что я должен проголосовать за Грудинина, так как он "коммунист". Но нет, КПРФ – это не коммунисты, ведь они выставили на голосование от себя Грудинина, который мало того, что крупный собственник, так ещё и миллионер. Абсурд!

Что касается Навального. Я неплохо разбираюсь в истории России, и если сложить всю имеющуюся у меня информацию о перестройке и девяностых, можно сделать вывод, что он не предлагает ничего нового. Постоянно твердит о коррупции во власти, как Ельцин, что совершенно справедливо, однако, он представляет интересы иностранного капитала и добивается лишь развала страны, на мой взгляд. Используя социалистические лозунги, он собирает молодёжь, которая реально жаждет справедливости и развития, но не предлагает никакой новой идеи.

Если упростить до максимума, то Навальный предлагает заменить относительно стабильный капитализм на совершенно неустойчивый капитализм. Меня оба варианта не радуют, но выбирать последний – это совсем с головой не дружить. Я ни в коем случае не поддерживаю коррупцию, но при существовании буржуазной идеологии ничего кардинальным образом не изменится.

Вообще думаю, что в нашей стране абсолютное большинство людей являются потенциальными коммунистами, опросы показывают, что народ уважает больше всего Сталина и Ленина, несмотря на вылитые помои на них за это время, люди требуют справедливости, а капитализм даже самый мощный и богатый, как в США или Европе, не способен устранить несправедливость распределения средств между членами общества. Просто посмотрите, сколько там бездомных и нищих. Это самое отвратительное – видеть, как один жрёт, пока не распухнет, а тысячи других вкалывают ради крохи.

Свое мнение я сформировал самостоятельно, хоть и прислушиваюсь довольно часто к более опытным людям, к преподавателям и знакомым взрослым, они часто противоречат друг другу, но прислушаться всё равно интересно.

Матвей Дремин, 19 лет­

Учится на политолога





Матвей Дремин. Фото: предоставлено Матвеем Дреминым

Я учусь в Дальневосточном федеральном университете, на кафедре политологии. Занимаюсь спортом, являюсь членом Клуба парламентских дебатов ДВФУ и "Преактум" ДВФУ. Не имею отношения ни к одной партии, хотя на предстоящих президентских выборах буду наблюдателем от КПРФ, но это просто воля случая.

Что касается отношения к политике, то отношусь к ней положительно, ведь скорее всего именно с ней я свяжу свою дальнейшую жизнь. Каким образом я сделаю это, пока непонятно: не знаю, буду ли я пиарщиком, или стану каким-то видным политическим деятелем и займу высокую руководящую должность.

Насчет взглядов и убеждений скажу так – любые убеждения являются ловушкой, ведь если ты смотришь на проблему с одной точки зрения, то целостность картины для тебя пропадает, а вместе с этим пропадает и истина. Закономерный вывод – всегда нужно использовать разные источники информации, исследовать противоположные точки зрения, обращать внимание на все факты и тогда откроются истинные причины происходящих процессов, возможно ход событий в таком случае даже можно будет предсказать.

На мой субъективный взгляд в данный момент в нашей стране есть кризис власти, вызван он серьёзными проблемами внутри страны, санкциями, невероятной коррупцией, причины можно называть ещё долго. Серьёзно упал уровень жизни, почти 23 миллиона человек за чертой бедности, это значит, что они получают меньше десяти тысяч рублей.

Несмотря на всё то, что я перечислил выше, я с уверенностью могу сказать, что 18 марта 2018 года победит тот самый кандидат. Без всяких сомнений, процент тех, кто поддерживает его велик, также он является самым узнаваемым кандидатом, а это очень важно, есть ещё ряд причин, но те, что я перечислил, являются основными. Мне кажется, в предстоящие шесть лет избранный президент займётся внутриполитическими проблемами страны, отойдя от внешнеполитических. У России великое прошлое и без всяких сомнений такое же великое будущее, а все трудности будут преодолены.

Конечно же, я пойду голосовать, ведь именно мой голос может стать решающим, благодаря ему победит тот кандидат, которому я симпатизирую. Это вовсе не пустые слова. Большинство граждан считают, что их голос ничего не решит или "там справятся без меня" – это всё в корне ошибочная позиция, именно в процессе голосования проявляется процесс народовластия, народ избирает того, кто будет управлять страной от лица народа, в некоторых странах люди сражались и умирали за право голосовать.

Насчёт жизни при Путине у меня нет никакой истерики. Но, безусловно, необходимы реформы и изменения.

Вообще если взрослые люди не особо обращаются к аналитике и не задают себе неудобных вопросов, то можно выделить несколько клишированных точек зрения. Первая: при СССР жилось супер, гораздо лучше, чем сейчас, "такую страну развалили". Вторая: проводят параллель с девяностыми и говорят, что тогда был настоящий ад, а Путин молодец, страну с колен поднял. Третья: обвиняют действующую власть во всех бедах и при этом даже не приходят на избирательный участок. Я не согласен со всеми тремя. Что касается родителей и преподавателей, то их взгляды почти никак не влияют на моё мнение, но я стараюсь их учитывать.

PS: Уважаемые читатели! Этот материал не оплачен никаким избирательным штабом ни одного кандидата в президенты. Чтобы не нарушать действующее законодательство о предвыборной агитации, в некоторых фрагментах текста намеренно вычеркнуты его смысловые части. Если вам показалось, что в материале не хватает конкретных фамилий, просим вставить их туда самостоятельно, на основании собственных соображений и взглядов. Благодарим за понимание.