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Новый офис Дальневосточного Банка открылся в центре Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников

Новый офис Дальневосточного банка открылся в центре Владивостока

Полноформатное отделение банка с возможностью обслуживания клиентов всех категорий начало свою работу в историческом центре города

20 марта, PrimaMedia. Торжественное мероприятие по случаю открытия нового универсального офиса Дальневосточного банка, расположенного по адресу Светланская, 83, состоялось во Владивостоке в пятницу, 16 марта. В церемонии открытия принял участие президент ПАО "Дальневосточный банк" Валерий Павлюк, сообщает ИА PrimaMedia.

— Дорогие партнеры, клиенты, друзья! От всего коллектива Дальневосточного банка и от себя лично я приветствую вас на торжественном открытии нашего нового, современного офиса. Это событие для нас знаковое. Сюда, практически в центр города, в обновленный бизнес — центр переехало одно из наших старшейших отделений, которое более четверти века располагалось на Дальзаводской улице,— отметил Валерий Павлюк в своей приветственной речи.

Торжественное открытие нового офиса ДВБ прошло во Владивостоке

Торжественное открытие нового офиса ДВБ прошло во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников

Новый офис в историческом центре Владивостока предлагает своим клиентам полный спектр банковских услуг. Удобное зонирование и навигация позволяют эффективно обслуживать большое количество клиентов. Клиентские зоны оснащены системой электронной очереди, что существенно сокращает время ожидания, кроме того, клиентам обеспечен круглосуточный доступ к банкоматам и терминалам самообслуживания.

В новом офисе клиенты банка смогут получить полный комплекс финансовых услуг

В новом офисе клиенты банка смогут получить полный комплекс финансовых услуг. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников

В офисе банка на Светланской, 83 работает сейфовый депозитарий, предназначенный для надежного, безопасного и выгодного хранения денежных средств, документов и прочих ценностей. До 30 июня 2018 года арендовать здесь индивидуальные сейфовые ячейки можно со скидкой 50 процентов. При проектировании зон обслуживания физических и юридических лиц были учтены современные стандарты банковского сервиса, созданы условия для комфортной и качественной работы.

Торжественное открытие нового офиса ДВБ прошло во Владивостоке

Торжественное открытие нового офиса ДВБ прошло во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников

Настоящие и будущие клиенты смогут по достоинству оценить преимущества сотрудничества с Дальневосточным банком — для частных и юридических лиц доступна вся линейка финансовых услуг, среди которых наиболее востребованными являются привлекательные программы кредитования, расчетно-кассовое обслуживание, операции по вкладам, выпуск и обслуживание пластиковых карт.

— Сегодня знаменательный день не только для Дальневосточного банка, его партнеров и клиентов, но и для всего города Владивостока. Открытие нового полноформатного офиса означает, что банк не только стабилен, но и стремительно развивается на банковском рынке. Наша компания сотрудничает с ДВБ уже более 25 лет. За это время мы стали не просто партнерами, но и друзьями. Какие бы вопросы не возникали, сотрудники банка решают их быстро, эффективно и профессионально. В первую очередь это вклад руководителя Банка и, конечно, его высококвалифицированных специалистов. Сегодня я от всей души желаю банку продолжать активный рост и быть первым не только на территории Дальнего Востока, но и России в целом, — поздравил сотрудников Банка генеральный директор АО "Тихоокеанская торгово-производственная компания" Николай Поддубный.

Торжественное открытие ДВБ

Торжественное открытие ДВБ. Фото: ИА PrimaMedia Александр Ратников

После торжественной части гостей открытия ждала экскурсия по офису и праздничный фуршет.

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Новый офис Дальневосточного банка открылся в центре Владивостока
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