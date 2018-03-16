Драка с полицейскими обернулась для приморцев уголовным делом. Фото: ИА PrimaMedia

Массовая драка хулиганов с полицией в Приморье закончилась стрельбой и вызовом подмоги

Компания подвыпившей молодежи пыталась освободить задержанного друга (ВИДЕО)

16 марта, PrimaMedia. Участникам массовой драки с сотрудниками полиции, которая произошла рядом с кафе "Питер" в Спасске-Дальнем Приморского края, грозят крупные штрафы, либо исправительные работы на срок до одного года. По факту конфликта возбуждено уголовное дело по ст. 319 УК РФ, сообщили ИА PrimaMedia в СУ СК РФ по Приморскому краю.

Инцидент произошел 9 марта в одном из заведений Спасска-Дальнего, где группа молодежи употребляла алкогольные напитки и вела себя в кафе неподобающим образом. Вскоре сотрудники кафе вызвали наряд полиции, чтобы утихомирить нетрезвых посетителей, однако приезд стражей порядка вызвал обратный эффект. Компания перенаправила свою агрессию на полицейских. Разборки продолжились уже на улице.

На кадрах видно, как полицейские скрутили одного из нарушителей общественного порядка и повели в машину. Но приятели попытались освободить задержанного и начали драться с полицейскими.

Во время потасовки один из правоохранителей сделал предупредительный выстрел в воздух. Это остудило пыл пьяной компании, но не остановило драку. Через некоторое время на место прибыл второй наряд полиции, и вскоре все участники стычки были задержаны.

Отметим, что согласно УК РФ, публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

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