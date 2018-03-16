Проблемы диверсификации оборонных предприятий обсудили во Владивостоке. Фото: пресс-служба ФППК

По словам участников, 275-й ФЗ нужно отменить, он заставляет предприятия извращаться, чтобы выпустить военную продукцию

16 марта, PrimaMedia. Проблемы диверсификации оборонных предприятий обсудили во Владивостоке участники круглого стола, который прошел по инициативе депутата Госдумы Виктора Пинского, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФППК.

275-й Федеральный закон нужно отменить, он создан налоговиком и в нем уже заложена презумпция виновности, поэтому он заставляет предприятия извращаться, чтобы выпустить военную продукцию, и это уже не работа, а поиск обходных путей, — выразил мнение приморских оборонщиков генеральный директор ПАО "Дальприбор", член регионального совета Приморского РО "Союз машиностроителей России" Роман Титков. Это произошло 15 марта на круглом столе "Диверсификация предприятий оборонно-промышленного комплекса России", который по инициативе первого заместителя руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Виктора Пинского организовало Приморское региональное отделение "Союза машиностроителей России".



Генеральный директор ПАО "Дальприбор" Роман Титков. Фото: пресс-служба ФППК

Более 30 участников — руководители приморских предприятий ОПК, представители законодательной и исполнительной власти Владивостока и Приморья — говорили о том, с какими барьерами сталкиваются оборонно-промышленные заводы Приморья и что конкретно нужно изменить в действующем законодательстве. Пик поставок в рамках гособоронзаказа к 2020 году будет пройден, и предприятия ОПК должны успешно встроиться в новые экономические реалии и остаться на плаву, тысячи высококвалифицированных кадров — сохранить рабочие места, а местные и региональные бюджеты — наполняемость.

"Президент поставил четкую стратегическую задачу — повысить долю гражданской продукции на предприятиях ОПК и довести ее к 2025 году до 30% от общего объема продукции, а к 2030-му — до 50%. Это потребует реформы нормативно-правовой базы в отношении отрасли, и я с вашей помощью хочу понять, какие конкретно изменения и поправки нужно внести, — а может быть и разработать новые законы, для того, чтобы вы безболезненно переходили к выпуску продукции гражданского назначения и успешно конкурировали на рынке. Ваши предложения лягут в основу этой реформы", — открыл работу круглого стола Виктор Пинский.

Управляющий директор ПАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс", председатель Приморского РО "Союз машиностроителей России" Юрий Денисенко считает, что сегодня оборонно-промышленные предприятия края должны и способны выпускать не банальные ведра, сковородки и тазы, как это было в 1990-х, а беспилотники, робототехнику и другую высокотехнологичную, наукоемкую продукцию. Для этого у оборонщиков края есть и современные технологии, и интеллектуальный ресурс, и кадровые возможности. Проблема — сложно конкурировать с гражданскими предприятиями: тарифы и другие накладные расходы делают высокой себестоимость продукции.



Председатель Приморского РО "Союз машиностроителей России" Юрий Денисенко. Фото: пресс-служба ФППК

"Законодатель должен поставить нас в равные условия с игроками отечественного рынка", — считает Денисенко.

275-й ФЗ, о котором говорил Роман Титков, как раз мешает конкурентоспособности оборонщиков.

"Если раньше у нас было три банковских счета, то сегодня — 46! А у нашего партнера и вовсе — 1200! И все они, как понимаете, должны обслуживаться, оплачиваться, что также влияет на ценообразование", — приводит пример руководитель завода "Дальприбор".

Сбыту гражданской продукции на рынке АТР предприятиям ОПК Приморья препятствует соседний Китай.

"Правительство КНР вливает в поддержку бизнеса 6% ВВП. Что бы ни выпускали наши соседи, их продукция всегда дешевле. Она спорная по качеству, но с очень низкой себестоимостью, и это несмотря на таможенные платежи, расходы на логистику и т.д. Значит, нужно находить сбыт на внутреннем рынке. А этому мешает 44-й федеральный закон. Его принцип — побеждает тот, кто назовет дешевле цену. Такими темпами легко повторить судьбу "Радиоприбора", — считает Роман Титков.

Критике участников круглого стола подвергся и 223-й Федеральный закон, также касающийся госзакупок. Его отдельные статьи нужно не просто корректировать, а вовсе убирать, чтобы оборонщики могли выстраивать гибкое и конкурентное ценообразование.

Советник по экономическим вопросам президента Конгресса промышленников и предпринимателей "Приморье" (РСПП) Юрий Рыбалкин считает, что с экономической точки зрения оборонным предприятиям как раз выгоднее производить пресловутые кастрюли и чайники. Налоговая система не способствует выпуску наукоемкой продукции, в себестоимости которой заложен большой процент заработной платы и добавленной стоимости. Налог на фонд заработной платы, например, у приморских предприятий, с учетом дальневосточной специфики, на 17% выше, чем у конкурентов в европейской части страны.



Советник по экономическим вопросам президента Конгресса промышленников и предпринимателей "Приморье" (РСПП) Юрий Рыбалкин. Фото: пресс-служба ФППК

"Налоговые режимы для резидентов ТОРов, Свободного Порта Владивосток предусматривают льготы и по НДС, и по другим налогам, и было бы неплохо, чтобы оборонные предприятия, которые начнут производить технологичную продукцию для гражданских целей, автоматически попадали в реестр резидентов и имели бы такие же преференции, — предложил Рыбалкин.

Еще одна его инициатива — прописать законодательно, чтобы в тендерах по госзакупкам предпочтение отдавалось местным производителям. Подобная практика уже есть в Ленинградской области.

Делились участники встречи и негативным опытом по диверсификации. Так, один из заводов вложил средства в производство теплоизолирующих плит, но не смог получить прибыль, поскольку два сходных производства открылись в соседнем регионе и перебили сбыт продукции.

И в этом кроется серьезная проблема — оборонные предприятия, заточенные на строгое следование приказам профильного министерства, не всегда умеют выстраивать правильную маркетинговую стратегию и предугадывать потребительский спрос.

"Нас изначально создавало и держало государство для определенных целей, а теперь отпускают в вольное плавание — производите, что хотите. Перестроиться очень сложно. Самое простое — сдать помещения в аренду, но мы хотим работать", — признаются участники рынка.

Задача рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению диверсификации предприятий ОПК, в которую входит Виктор Пинский, как раз и состоит в том, чтобы создать законодательную платформу для эффективной работы оборонщиков.

"Тепличных условий не будет, но мы сделаем все, чтобы вы на равных конкурировали с другими игроками рынка", — сказал депутат.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются оборонно-промышленные предприятия Приморья — бесконечные проверки, которые мешают работать. Так, только в авиастроительной компании "Прогресс" в 2017-м году таких проверок было 100, надзорным органам было представлено 19 тысяч страниц (!) отчетных документов.

"Это никак не вяжется с установкой президента не кошмарить бизнес", — считают участники круглого стола и просят принять меры, которые бы не мешали им заниматься прямыми обязанностями — выпуском продукции.