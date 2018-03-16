16 марта, PrimaMedia. Проблемы диверсификации оборонных предприятий обсудили во Владивостоке участники круглого стола, который прошел по инициативе депутата Госдумы Виктора Пинского, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФППК.
275-й Федеральный закон нужно отменить, он создан налоговиком и в нем уже заложена презумпция виновности, поэтому он заставляет предприятия извращаться, чтобы выпустить военную продукцию, и это уже не работа, а поиск обходных путей, — выразил мнение приморских оборонщиков генеральный директор ПАО "Дальприбор", член регионального совета Приморского РО "Союз машиностроителей России" Роман Титков. Это произошло 15 марта на круглом столе "Диверсификация предприятий оборонно-промышленного комплекса России", который по инициативе первого заместителя руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Виктора Пинского организовало Приморское региональное отделение "Союза машиностроителей России".
Генеральный директор ПАО "Дальприбор" Роман Титков. Фото: пресс-служба ФППК
Более 30 участников — руководители приморских предприятий ОПК, представители законодательной и исполнительной власти Владивостока и Приморья — говорили о том, с какими барьерами сталкиваются оборонно-промышленные заводы Приморья и что конкретно нужно изменить в действующем законодательстве. Пик поставок в рамках гособоронзаказа к 2020 году будет пройден, и предприятия ОПК должны успешно встроиться в новые экономические реалии и остаться на плаву, тысячи высококвалифицированных кадров — сохранить рабочие места, а местные и региональные бюджеты — наполняемость.
"Президент поставил четкую стратегическую задачу — повысить долю гражданской продукции на предприятиях ОПК и довести ее к 2025 году до 30% от общего объема продукции, а к 2030-му — до 50%. Это потребует реформы нормативно-правовой базы в отношении отрасли, и я с вашей помощью хочу понять, какие конкретно изменения и поправки нужно внести, — а может быть и разработать новые законы, для того, чтобы вы безболезненно переходили к выпуску продукции гражданского назначения и успешно конкурировали на рынке. Ваши предложения лягут в основу этой реформы", — открыл работу круглого стола Виктор Пинский.
Управляющий директор ПАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс", председатель Приморского РО "Союз машиностроителей России" Юрий Денисенко считает, что сегодня оборонно-промышленные предприятия края должны и способны выпускать не банальные ведра, сковородки и тазы, как это было в 1990-х, а беспилотники, робототехнику и другую высокотехнологичную, наукоемкую продукцию. Для этого у оборонщиков края есть и современные технологии, и интеллектуальный ресурс, и кадровые возможности. Проблема — сложно конкурировать с гражданскими предприятиями: тарифы и другие накладные расходы делают высокой себестоимость продукции.
Председатель Приморского РО "Союз машиностроителей России" Юрий Денисенко. Фото: пресс-служба ФППК
"Законодатель должен поставить нас в равные условия с игроками отечественного рынка", — считает Денисенко.
275-й ФЗ, о котором говорил Роман Титков, как раз мешает конкурентоспособности оборонщиков.
"Если раньше у нас было три банковских счета, то сегодня — 46! А у нашего партнера и вовсе — 1200! И все они, как понимаете, должны обслуживаться, оплачиваться, что также влияет на ценообразование", — приводит пример руководитель завода "Дальприбор".
Сбыту гражданской продукции на рынке АТР предприятиям ОПК Приморья препятствует соседний Китай.
"Правительство КНР вливает в поддержку бизнеса 6% ВВП. Что бы ни выпускали наши соседи, их продукция всегда дешевле. Она спорная по качеству, но с очень низкой себестоимостью, и это несмотря на таможенные платежи, расходы на логистику и т.д. Значит, нужно находить сбыт на внутреннем рынке. А этому мешает 44-й федеральный закон. Его принцип — побеждает тот, кто назовет дешевле цену. Такими темпами легко повторить судьбу "Радиоприбора", — считает Роман Титков.
Критике участников круглого стола подвергся и 223-й Федеральный закон, также касающийся госзакупок. Его отдельные статьи нужно не просто корректировать, а вовсе убирать, чтобы оборонщики могли выстраивать гибкое и конкурентное ценообразование.
Советник по экономическим вопросам президента Конгресса промышленников и предпринимателей "Приморье" (РСПП) Юрий Рыбалкин считает, что с экономической точки зрения оборонным предприятиям как раз выгоднее производить пресловутые кастрюли и чайники. Налоговая система не способствует выпуску наукоемкой продукции, в себестоимости которой заложен большой процент заработной платы и добавленной стоимости. Налог на фонд заработной платы, например, у приморских предприятий, с учетом дальневосточной специфики, на 17% выше, чем у конкурентов в европейской части страны.
Советник по экономическим вопросам президента Конгресса промышленников и предпринимателей "Приморье" (РСПП) Юрий Рыбалкин. Фото: пресс-служба ФППК
"Налоговые режимы для резидентов ТОРов, Свободного Порта Владивосток предусматривают льготы и по НДС, и по другим налогам, и было бы неплохо, чтобы оборонные предприятия, которые начнут производить технологичную продукцию для гражданских целей, автоматически попадали в реестр резидентов и имели бы такие же преференции, — предложил Рыбалкин.
Еще одна его инициатива — прописать законодательно, чтобы в тендерах по госзакупкам предпочтение отдавалось местным производителям. Подобная практика уже есть в Ленинградской области.
Делились участники встречи и негативным опытом по диверсификации. Так, один из заводов вложил средства в производство теплоизолирующих плит, но не смог получить прибыль, поскольку два сходных производства открылись в соседнем регионе и перебили сбыт продукции.
И в этом кроется серьезная проблема — оборонные предприятия, заточенные на строгое следование приказам профильного министерства, не всегда умеют выстраивать правильную маркетинговую стратегию и предугадывать потребительский спрос.
"Нас изначально создавало и держало государство для определенных целей, а теперь отпускают в вольное плавание — производите, что хотите. Перестроиться очень сложно. Самое простое — сдать помещения в аренду, но мы хотим работать", — признаются участники рынка.
Задача рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению диверсификации предприятий ОПК, в которую входит Виктор Пинский, как раз и состоит в том, чтобы создать законодательную платформу для эффективной работы оборонщиков.
"Тепличных условий не будет, но мы сделаем все, чтобы вы на равных конкурировали с другими игроками рынка", — сказал депутат.
Еще одна проблема, с которой сталкиваются оборонно-промышленные предприятия Приморья — бесконечные проверки, которые мешают работать. Так, только в авиастроительной компании "Прогресс" в 2017-м году таких проверок было 100, надзорным органам было представлено 19 тысяч страниц (!) отчетных документов.
"Это никак не вяжется с установкой президента не кошмарить бизнес", — считают участники круглого стола и просят принять меры, которые бы не мешали им заниматься прямыми обязанностями — выпуском продукции.