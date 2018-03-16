Андрей Хапочкин. Фото: предоставила пресс-служба пресс-служба Сахалинской областной думы

В Сахалинской облдуме создадут рабочую группу по реализации послания президента - Хапочкин

По мнению председателя облдумы, в послании ФС президент отвел значительное место вопросам, которые необходимо решать на региональном уровне

16 марта, PrimaMedia. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе форума представителей муниципальных образований Тверской области предложил образовать при законодательных собраниях регионов рабочие группы для реализации послания президента России Владимира Путина. По мнению Вячеслава Володина, такие группы могли бы на уровне законодательных собраний прорабатывать законопроекты совместного ведения, не дожидаясь их обсуждения в Госдуме. Свое мнение по этому поводу высказал председатель Сахалинской областной думы Андрей Хапочкин, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ИА SakhalinMedia.

Четкую задачу по исполнению послания президента ставит перед органами региональной власти и вице-премьер правительства — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, который на днях принял участие в заседании рабочей группы по мониторингу выполнения решений Государственного совета и его президиума об исполнении перечня поручений главы государства о комплексном развитии регионов Дальнего Востока.

"Значительное место в послании Федеральному собранию президент России отвел вопросам, которые необходимо будет решать на региональном уровне, — считает председатель Сахалинской областной думы Андрей Хапочкин, — в их числе улучшение жилищных условий сахалинцев и курильчан, адресная социальная помощь нуждающимся, развитие учреждений дошкольного образования, строительство жилья и дорог, другие вопросы. Поэтому я поддерживаю предложение Вячеслава Володина и в самое ближайшее время Сахалинская областная дума также займется формированием рабочей группы, которая приступит к разработке плана по законодательному обеспечению реализации положений послания в Сахалинской области", — заявил спикер регионального парламента.

Напомним, 1 марта президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием, в котором выделил основные приоритеты развития страны на ближайшие годы. В этот же день совет Госдумы принял решение о создании рабочей группы, которая планирует до 22 марта внести предложения по утверждению плана-графика законодательного обеспечения послания президента Федеральному собранию.

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