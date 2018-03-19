Как поступить в вуз в России или за рубежом, расскажет выставка 22 марта

19 марта, PrimaMedia. Выставка "Образование в России и за рубежом", где в удобном и интересном формате можно будет получить комплексную информацию о поступлении в университеты Австралии, США, Европы и Азии и ведущие вузы Москвы и Санкт-Петербурга, состоится во Владивостоке в четверг, 22 марта, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.
Мероприятие пройдет в отеле Hyundai с 16.00 до 20.00. Вход для всех посетителей бесплатный по предварительной регистрации на сайте.
Свои программы презентуют учебные заведения Австралии, Сингапура, Испании, Польши, Кипра, Швейцарии, Филиппин и других стран. О стипендиальных программах для студентов из России и обучении во Франции и США расскажут представители организаций CampusFrance и EducationUSA.
Отдельным блоком будут представлены ведущие российские университеты: НИУ ВШЭ (кампусы Москвы и Санкт-Петербург), МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбГУ, Санкт-Петербургский горный университет и СПбПУ Петра Великого.
Гости выставки смогут получить самую актуальную информацию о приемных кампаниях 2018/19 года: в какие сроки они проходят, какие экзамены нужно сдавать и какие документы предоставлять в приемную комиссию, есть ли бюджетные места и многое другое.
Программы будут представлены самых разных уровней обучения и направлений: от бакалавриата и магистратуры до языковых курсов для любых уровней подготовки и программ с полным погружением в культуру.
По любому вопросу можно будет получить индивидуальную консультацию экспертов в области международного образования.
Личное общение с представителями университетов поможет сориентироваться в разнообразии предлагаемых образовательных программ, расставить приоритеты и составить план своего поступления.
Если вас интересует какая-то страна, учебные заведения которой не представлены в рамках мероприятия, мероприятии, можно обратиться к агентствам по обучению за рубежом. Они смогут сориентировать по возможностям получить образование практически во всех странах мира!
Ссылка на страницу регистрации: http://bit.ly/2DunXak.