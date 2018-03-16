Жириновский предложил переименовать должность российского президента

Должность должна называться председатель страны или верховный правитель

16 марта, PrimaMedia. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением переименовать должность президента России. По мнению политика, должность должна называться председатель страны или верховный правитель, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Федерал Пресс".

"Сегодня, когда Россия должна совершить мощный рывок и избрать нового главу государства, который способен на это, символическим шагом, подчеркивающим суверенитет России, было бы переименование поста лидера страны на русский манер", – написал он на своей странице в Telegram-канале.