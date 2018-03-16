Общество. 16:00

СК проверяет инцидент с самолетом, рассыпавшим золото над Якутском

На ВПП упали 172 слитка золота, весом по 20 кг каждый

16 марта, PrimaMedia. Следственный комитет начал проверку по факту инцидента с самолетом Ан-12, рассыпавшим золото на взлетно-посадочную полосу аэропорта Якутска, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Федерал Пресс".

Об этом сообщает официальный Telegram-канал ведомства.

Самолет АН-12 авиакомпании "Нимбус" выполнял рейс по маршруту Якутск – Красноярск – рудник "Купол". При наборе высоты у него повреждилась створки грузового люка. Причиной происшествия стало смещение груза – концентрата, содержащего драгоценный металл, в слитках весом около 9,3 тонн.

В итоге на ВПП упали 172 слитка золота, весом по 20 кг каждый. Их собрали и сдали на склад под охрану.

Створка грузового люка упала на территорию авторынка, свободную от построек и транспортных средств.

В результате происшествия никто не пострадал.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Ed Sheeran стал самым продаваемым музыкантом 2017 года

27 февраля, 17:30

Картина дня

Комплекс зданий ДВГТУ на главной сопке Владивостока отдали Мариинке

13:35

Деревья вдоль центральной улицы Владивостока пометили перед «стрижкой» и вырубкой

15 марта, 16:30

Стало известно, зачем нужен тоннель в сугробах на площади Владивостока

15 марта, 18:45

Страховщики ОСАГО потеряли более 520 млн рублей из-за мошенников из Приморья

15:25

Золото и самолет: YakutiaMedia установило рекорд дневной посещаемости холдинга PrimaMedia

15 марта, 19:00

Глава «Роснефти» получил награду за заслуги перед Приморьем
Людмила Талабаева: Совет Федерации ждет от рыбаков предложений по острым вопросам отрасли
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia