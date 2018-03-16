СК проверяет инцидент с самолетом, рассыпавшим золото над Якутском

На ВПП упали 172 слитка золота, весом по 20 кг каждый

16 марта, PrimaMedia. Следственный комитет начал проверку по факту инцидента с самолетом Ан-12, рассыпавшим золото на взлетно-посадочную полосу аэропорта Якутска, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Федерал Пресс".

Об этом сообщает официальный Telegram-канал ведомства.

Самолет АН-12 авиакомпании "Нимбус" выполнял рейс по маршруту Якутск – Красноярск – рудник "Купол". При наборе высоты у него повреждилась створки грузового люка. Причиной происшествия стало смещение груза – концентрата, содержащего драгоценный металл, в слитках весом около 9,3 тонн.

В итоге на ВПП упали 172 слитка золота, весом по 20 кг каждый. Их собрали и сдали на склад под охрану.

Створка грузового люка упала на территорию авторынка, свободную от построек и транспортных средств.

В результате происшествия никто не пострадал.