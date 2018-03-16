Выкормленная ретривером леопардесса перешла под опеку овчарки в зоопарке Приморья (ВИДЕО)

Леопардесса Милаша. Фото: предоставлено зоопарком "Садгород"

Собака Эльза уже имеет опыт дружбы с крупными хищниками

16 марта, PrimaMedia. Необычная дружба животных вновь стала событием в зоопарке "Садгород" во Владивостоке. Котенка леопарда Милашу взяла под "опеку" среднеазиатская овчарка Эльза, сообщает ИА PrimaMedia.

Как пояснили в своем письме сотрудники зоопарка "Садгород", ранее овчарка Эльза уже прославилась дружбой с львицей Астрой. Собака и львица – ровесницы, им по 7 месяцев. Они и сейчас живут вместе в одном вольере, играют, едят, спят.

Юная леопардесса Милаша, которой всего 5 месяцев, была рождена в зоопарке от пары леопардов Влада и Алены, а выкормила котенка золотистый ретривер Тэсси.

"Эльза, несмотря на свои размеры и ощущая свою силу, очень аккуратно и бережно выгуливает леопардессу Милашу, — рассказали сотрудники зоопарка. — На видео их первая совместная прогулка".