Искусственная модель роженицы. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Беременных и рожениц в роддоме Владивостока в день выборов хорошо накормят

Избирательный участок откроют прямо в городском медучреждении

16 марта, PrimaMedia. Отдать голоса за кандидатов в президенты России пациентки владивостокского роддома № 3 смогут прямо в стенах медицинского учреждения – избирательный участок организуют здесь уже седьмой год подряд. Также в день выборов беременным и роженицам предложат концертную программу и особенное праздничное меню, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на службу информации роддома.

Как сообщила главврач КГБУЗ "Владивостокский клинический родильный дом № 3" Светлана Сагайдачная, полноценный избирательный участок формируется на базе учреждения, начиная с 2012 года. Его присутствие значительно упрощает процесс голосования, делая его удобным и для дежурного персонала, и для пациентов. 18 марта избирательный участок № 680 будет работать здесь с 8 до 20 часов, как и все другие участки.

Праздничная программа в честь выборов в родильном доме № 3 Владивостока включит мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов в дородовом отделении и лекцию о психопрофилактической подготовке к родам. Кроме того, всех пациенток, находящихся в Центре сохранения беременности, гинекологическом и акушерском стационарах, ожидает особенное меню — праздничные первые и вторые блюда из мяса и рыбы, фрукты и выпечка.

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