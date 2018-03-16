Виновные в неубранных дворах и тротуарах Владивостока ответят перед прокуратурой

Дворник во Владивостоке. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

В «отстающие» записали Фрунзенский район

16 марта, PrimaMedia. Администрация Владивостока проводит рейды по придомовым территориям разных районов города. Накануне в административно-территориальном управлении Фрунзенского района отметили, что здешняя управляющая компания не справилась с очисткой дворов, тротуаров и лестниц, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Проверочные рейды служащие городской администрации проводят по жалобам жителей и не только. Цель проверок – выявить недобросовестные управляющие компании, ТСЖ и ЖСК. Информацию о тех, кто не позаботился об очистке от снега и наледи лестниц, пешеходных зон и дорог на придомовых территориях, передают в прокуратуру и Государственную жилищную инспекцию для привлечения к административной ответственности таких обслуживающих организаций.

В числе тех, кто плохо справился с уборкой снега в районе, была названа "Управляющая компания Фрунзенского района". Она не приняла должных мер по уборке снега и наледи возле домов на улице Посьетской, 36 и 40, Фонтанной, 31, Алеутской, 43 и по некоторым другим адресам.

"Недобросовестно к своим обязанностям подошла и УК "Эту", она не приняла должных мер по уборке снега на Океанском проспекте, 13. Также в число нарушителей вошло и ТСЖ "Аврора" с домом № 17 по улице Авроровской", – рассказал начальник отдела мониторинга территорий АТУ района Александр Марков.

В то же время сотрудники АТУ Фрунзенского района похвалили ТСЖ "Берег" за добросовестную работу по очистке территории возле дома № 52 по улице Станюковича.