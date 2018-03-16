Бизнес. 13:25
Железнодорожный путепровод. Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

«Восточный Порт» создает железнодорожную инфраструктуру для Третьей очереди

Одновременно ведется реконструкция участка автомобильной дороги «Артем–Находка–порт Восточный»

16 марта, PrimaMedia. Крупнейший в России специализированный порт с высокотехнологичной перевалкой угля АО "Восточный Порт", входящий в угольный портовый холдинг ООО "Управляющая портовая компания", ведет монтаж двух железнодорожных путепроводов, соединяющих Третью очередь специализированного угольного комплекса с инфраструктурой станции Находка Восточная ДВЖД. Одновременно ведется реконструкция участка автомобильной дороги "Артем–Находка–порт Восточный". Стоимость работ составляет 360 млн рублей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе порта.

Два железнодорожных путепровода общей длиной около 90 метров соединят Третью очередь "Восточного Порта" с путями необщего пользования парка приема груженых вагонов "Новый" и путями общего пользования парка отправления порожних вагонов станции Находка Восточная ДВЖД.

В настоящее время ведется монтаж несущих металлических конструкций пролетов путепроводов. В апреле 2018 года планируется завершить укладку верхних строений путей, рельсов и стрелок, установить перильные ограждения и тротуарные плиты.

В рамках строительства железнодорожной инфраструктуры станции Находка Восточная ДВЖД ведется реконструкция участка действующей автомобильной дороги "Артем–Находка–порт Восточный". Транспортная схема предполагает четыре полосы движения в районе перекрестка на с. Хмыловка и две полосы — в районе расположения железнодорожных путепроводов.

Трассу с асфальтобетонным покрытием оборудуют освещением, барьерными ограждениями и тротуарами. Окончание работ запланировано в мае 2018 года.

На время реконструкции движение на участке Находка – Хмыловка организовано по объездной дороге.

В настоящее время ведется строительство парка "Новый", окончание работ запланировано на 1 квартал 2019 года. На территории парка будет построено 12 железнодорожных путей необщего пользования, каждый из которых сможет принимать составы длиной в 71 вагон. Общая длина построенных путей составит 19 км.

Третья очередь специализированного угольного комплекса "Восточного Порта" — крупнейший частный портовый проект на Дальнем Востоке. Общий объем инвестиций составляет более 32 млрд рублей, из них 4,7 млрд рублей — вложения в реконструкцию и расширение парка отправления порожних вагонов и строительство парка приема груженых вагонов "Новый" станции Находка Восточная ДВЖД. После ввода в эксплуатацию новая железнодорожная инфраструктура парка отправления порожних вагонов будет передана в собственность ОАО "РЖД".

В марте 2018 года на съезде Союза транспортников в Москве министр транспорта РФ Максим Соколов представил проект Третьей очереди президенту России Владимиру Путину.

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