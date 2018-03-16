"Терминал Астафьева" запустил в Находке уникальное оборудование пылеподавления. Фото: Жанна Беляева для ИА PrimaMedia

«Терминал Астафьева» запустил в Находке уникальное оборудование пылеподавления

Установка с дальностью покрытия более 150 метров оснащена собственной метеостанцией и корректирует работу с учетом направления ветра

16 марта, PrimaMedia. "Терминал Астафьева" запустил в Находке уникальное оборудование пылеподавления. На презентации новой системы пылеподавления на "Терминале Астафьева" побывали депутаты Находкинской городской думы Алексей Макаров, Рита Подкорытова и Андрей Кузнецов. Исполнительный директор компании Александр Ганин продемонстрировал работу новой водяной пушки и рассказал о принятых на терминале за прошлый год мерах по пылеподавлению, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе "Терминала Астафьева".

Водяная пушка обладает высоким эффектом пылеподавления, который достигается, благодаря большому количеству мощных форсунок. В летнее время она генерирует водяной туман, а в зимнее — создает снежный покров.

"Терминал Астафьева" запустил в Находке уникальное оборудование пылеподавления

"Терминал Астафьева" запустил в Находке уникальное оборудование пылеподавления. Фото: Жанна Беляева для ИА PrimaMedia

"Это – одна из самых мощных на Дальнем Востоке установок, потребляет 270 литров воды в минуту и самостоятельно корректирует направление струи исходя из розы ветров. "Терминал Астафьева" в начале февраля заключил соглашение с губернатором Приморского края, которое предусматривает усиление мер пылеподавления и строительство закрытых купольных конструкций и дополнительных пылеулавливающих барьеров. Сегодня мы договорились с представителями депутатского корпуса Находки о том, общественность и народные избранники будут контролировать ход выполнения нашей программы и окажут нам поддержку в решении ряда административных вопросов", — рассказал исполнительный директор "Терминала Астафьева" Александр Ганин.

Исполнительный директор "Терминала Астафьева" Александр Ганин

Исполнительный директор "Терминала Астафьева" Александр Ганин. Фото: Жанна Беляева для ИА PrimaMedia

Они нагнетают плотный мелкодисперсный туман, который смачивает взвешенные в воздухе частицы пыли и осаждает их. В зимнее время установка работает в режиме распыления снега, который также как и частицы воды осаждает угольную пыль, формируя на поверхности плотное снежное одеяло. Представители депутатского корпуса Находки ознакомились с проектом строительства защитного купола над территорией терминала и договорились о дальнейшем взаимодействии с руководством компании.

Презентация новой системы пылеподавления

Презентация новой системы пылеподавления. Фото: Жанна Беляева для ИА PrimaMedia

"Мы приехали, чтобы проконтролировать, как идет ход реализации соглашения "Терминала Астафьева" с администрацией Приморского края. Видно, что потрачены значительные средства на приобретение нового оборудования, но важно, чтобы эти меры были действительно эффективны и в корне смогли изменить ситуацию в микрорайоне к лучшему. Сегодня мы договорились с руководством "Терминала Астафьева", что нам будут предоставлены более подробные планы и проекты по переходу на закрытый вид перевалки, и мы со своей стороны будем контролировать выполнение этой программы", — подчеркнула депутат Рита Подкорытова.

Презентация новой системы пылеподавления

Презентация новой системы пылеподавления. Фото: Жанна Беляева для ИА PrimaMedia

Аналогичные пылеподавляющие установки успешно обеспечивают пылеподавление при отрицательных температурах и сильном ветре в Мурманском торговом порту, Ванино, Усть-Луге и других угольных терминалах. С появлением новой установки, общее число пылеподавляющих устройств на "Терминале Астафьева" доведено до семи единиц. Еще одна такая же пылеподавляющая установка сейчас монтируется на тыловом терминале стивидорной компании.

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