Деревья вдоль центральной улицы Владивостока пометили перед «стрижкой» и вырубкой

Деревья вдоль тротуара на Светланской пометили перед "стрижкой" и вырубкой. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

С наступлением тепла в городе принимаются за наведение порядка

16 марта, PrimaMedia. Зеленые насаждения вдоль улицы Светланской во Владивостоке пометили красной краской и пронумеровали перед проведением работ по их уходу. Специалистам предстоит облагородить 34 и вырубить 6 деревьев, сообщает ИА PrimaMedia.

Как сообщили корр. агентства в пресс-службе мэрии Владивостока, ясени, черемухи и клены, посаженные в районе остановок "Политехнический институт", "Цирк" и "Лазо", обрежут и приведут в порядок прилегающую территорию – побелят клумбы и взрыхлят почву.