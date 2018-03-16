Деревья вдоль тротуара на Светланской пометили перед "стрижкой" и вырубкой. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Деревья вдоль центральной улицы Владивостока пометили перед «стрижкой» и вырубкой

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16 марта, PrimaMedia. Зеленые насаждения вдоль улицы Светланской во Владивостоке пометили красной краской и пронумеровали перед проведением работ по их уходу. Специалистам предстоит облагородить 34 и вырубить 6 деревьев, сообщает ИА PrimaMedia.

Как сообщили корр. агентства в пресс-службе мэрии Владивостока, ясени, черемухи и клены, посаженные в районе остановок "Политехнический институт", "Цирк" и "Лазо", обрежут и приведут в порядок прилегающую территорию – побелят клумбы и взрыхлят почву.

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