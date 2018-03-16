«Примсоцбанк» приглашает на бесплатный семинар по госзакупкам

Участникам расскажут о типичных способах мошенничества и нарушения законодательства, минимизации затрат при участии в закупках

16 марта, PrimaMedia. "Примсоцбанк" приглашает на бесплатный семинар "Госзакупки 2018 года: реалии, нововведения и перспективы". О рисках, типичных способах мошенничества и нарушения законодательства, а также минимизации затрат при участии в закупках расскажет основатель и действующий руководитель компании "Клиент-Сервис" Андрей Иванов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

На семинаре будут рассмотрены вопросы:

Использования различных систем для поиска государственных и коммерческих закупок;

Типичных способы мошенничества и нарушения законодательства со стороны заказчиков и поставщиков, а также о способах противодействия им;

Способы обезопасить себя от участия в невыгодных и опасных для бизнеса тендерах;

Минимизация затрат при участии в процедурах, и повышение количества выигранных тендеров.

Приглашённый спикер: Андрей Андреевич Иванов — основатель и действующий руководитель компании "Клиент-Сервис" (основана в ноябре 2005 года, оказывает консалтинговые услуги в сфере сопровождения государственных и коммерческих закупок).

Дата и время проведения: 22 марта в 15.00.

Продолжительность мероприятия: 3 часа.

Место проведения: г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 103. Отель "Акфес-Сейо".

Участие в мероприятии: бесплатное.

Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться по телефону: (423) 242-42-42.